أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 6-10-2019
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:53 ص
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أحمد موسى: "ربنا يضيق عليكم القبور يا بتوع الجزيرة"
وعرض الإعلامي أحد المنشورات للقناة القطرية، والتي تقول أنه حدث في مثل هذا اليوم أن الجيوش العربية حررت شريط ضيق على الضفة الشرقية لقناة السويس من أراضي سيناء وجزء من الجولان بعد احتلالهما عام 1967، معلقًا: "ربنا يضيق عليكم القبور يا بتوع الجزيرة.. ياللى ما تعرفش أن مصر حررت كل أراضيها".
حماية المستهلك: ضبط 12 خزان زيت منتهي الصلاحية بالقليوبية
وتابع "عبد المعاطي": "الحملات حققت نتائج إيجابية، وضبطت العديد من المخالفات واتخذ ضدهم الإجراءات القانونية"، موضحا أنه تم ضبط مكان في محافظة القليوبية- تحت بير السلم- يحتوي على جراكن و12 خزانًا، يتم فيه إعادة تدوير زيوت منتهية الصلاحية وبيعها للمواطنين.
شعبة مواد البناء: نتوقع استمرار انخفاض اسعار الحديد حتى نهاية العام
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أن الدولة تدخلت في صناعة الحديد، حيث هناك خط تحت التجربة لإنتاج نحو مليون طن، متوقعًا أن يستمر انخفاض أسعار الحديد حتى نهاية العام، منوها بأن مصر سيكون لديها فائض إنتاج، ولن يكون هناك حاجة لإستيراد الحديد مرة أخرى، حيث سيشهد قطاعي الحديد والأسمنت منافسة شرسة الفترة الماضية، خاصة وأن هناك مصانع حديد جديدة ستضخ إنتاجها خلال الفترة المقبلة في الأسواق.
قائد إسرائيلي عن استسلامه أمام الجيش المصري: كان شعوري مخجلا (فيديو)
وقال شلومو اردينست، قائد حصن الرصيف، إنه رأى رباعية متكررة، وأعداد هائلة من الطائرات المصرية تدخل سيناء، حيث كانوا جالسون 200 أو 250 بعيدا عن المصريين، ويشعرون بداخلهم بالخوف، معلقا: "ليس من المفترض أن أكون حكيما لادرك وأسمع فيما بعد أن المصريين يقفون على جدران بعض الحصون.. قلت حسنا مستعد للاستسلام، وكان شعوري مؤلم ومخجل جدا".
خالد عكاشة: الرئيس السيسي قائد حقيقي.. وكلمته عن ذكرى أكتوبر في محلها (فيديو)
وأضاف "عكاشة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد حقيقي يتحدث لشعبه وللجيش، ويتحدث بمفردات صادقة ومباشرة تجاه الأخطار التي اتخذت أشكال جديدة ومتنعة ومتنوعة.
شاهد.. "مصر من السماء" فيلمًا وثائقيًا لدعم مصر الحديثة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، فيلمًا وثائقيًا لـ رحلة حياة مصر "رحلة العمر"، بعنوان "مصر من السماء".
أحد أبطال حرب أكتوبر لـ الشباب: "حطو إيديكم في إيد الرئيس.. خليكم وراه"
وأشار إلى أنه عندما ذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج، علم بأنه أسر قائد اللواء 190 مدرع، وتم تكريمه من قبل الدولة، وحصل على وسام النجمة العسكرية، وكرم من قبل محافظة بور سعيد، من خلال إطلاق اسمه على أشهر ميدان بالمحافظة، موجهًا رسالة لشباب مصر، قائلًا: "حطوا مصر في عينكم، المستقبل بتاعكم، حطو إيديكم في إيد الرئيس، عمره ما هيخنكم وخليكم وراه".
خبير عسكري: كف "السادات" تعامد على "قفا" إسرائيل في حرب السادس من أكتوبر
قال اللواء طيار أحمد المنصوري، قائد تشكيل مقاتلات حرب أكتوبر، إن كف الرئيس الراحل محمد أنور السادات تعامد على "قفا" إسرائيل في يوم السادس من أكتوبر عام 1973، معقبًا: "هذا اليوم لا ينسي، وهو أسوء وأسود يوم على إسرائيل".
وثيقة سرية أمريكية.. السفير الإسرائيلي يعترف: "مواجهة الجيش المصري ليست سهلة"
ونوهت الوثيقة إلى أنه بعد الخسائر التي ألحقها الجيش المصري بالإسرائيليين في حرب أكتوبر سعت جولدا مائير، إلى تعويض الخسائر من خلال المساعدات الأمريكية، وتولي السفير الإسرائيلي في واشنطن سيماشا دينيتز، مهمة التفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن حجم هذه المساعدات، وكان على "دينيتز" في البداية أن يشرح حجم هذه الخسائر، والتي تمثلت في على مستوى الطائرات 14 فانتوم و28 سكاي هوك، و3 ميراج، و4 من طائرات السوبر ماستير، ما مجموعة 49 طائرة، أما على مستوى الدبابات خسرنا 500 دبابة، وانتهى هذا الاجتماع بأمر من كيسنجر، إلى الجنرال برنت سكوكروفت، نائب مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، بمنح الإسرائيليين كل المعلومات كما اعترف السفير الإسرائيلي، بأن مواجهة الجيش المصري ليست سهلة.
أحد أبطال أكتوبر: إسرائيل لا تستطيع الدخول في حرب مع مصر مجددا.. لهذا السبب (فيديو)
وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، أن إسرائيل أكدت أنهم جيش الدفاع الذي لا يقهر، وفي أكتوبر 1973 تم تصحيح هذه الجملة لتصبح "جيش الدفاع الذي لا يقهر إلا من مصر خير أجناد الأرض"، مشددًا على أن إسرائيل استوعبت الدرس، ومنذ ذلك الوقت لم تدخل في حرب مع مصر، معقبًا: "العلقة كانت جامدة، وحتى يفوق منها يحتاجوا لقرون أخرى ليستعيدوا توازنهم".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أحمد موسى: "ربنا يضيق عليكم القبور يا بتوع الجزيرة"
وعرض الإعلامي أحد المنشورات للقناة القطرية، والتي تقول أنه حدث في مثل هذا اليوم أن الجيوش العربية حررت شريط ضيق على الضفة الشرقية لقناة السويس من أراضي سيناء وجزء من الجولان بعد احتلالهما عام 1967، معلقًا: "ربنا يضيق عليكم القبور يا بتوع الجزيرة.. ياللى ما تعرفش أن مصر حررت كل أراضيها".
حماية المستهلك: ضبط 12 خزان زيت منتهي الصلاحية بالقليوبية
وتابع "عبد المعاطي": "الحملات حققت نتائج إيجابية، وضبطت العديد من المخالفات واتخذ ضدهم الإجراءات القانونية"، موضحا أنه تم ضبط مكان في محافظة القليوبية- تحت بير السلم- يحتوي على جراكن و12 خزانًا، يتم فيه إعادة تدوير زيوت منتهية الصلاحية وبيعها للمواطنين.
شعبة مواد البناء: نتوقع استمرار انخفاض اسعار الحديد حتى نهاية العام
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أن الدولة تدخلت في صناعة الحديد، حيث هناك خط تحت التجربة لإنتاج نحو مليون طن، متوقعًا أن يستمر انخفاض أسعار الحديد حتى نهاية العام، منوها بأن مصر سيكون لديها فائض إنتاج، ولن يكون هناك حاجة لإستيراد الحديد مرة أخرى، حيث سيشهد قطاعي الحديد والأسمنت منافسة شرسة الفترة الماضية، خاصة وأن هناك مصانع حديد جديدة ستضخ إنتاجها خلال الفترة المقبلة في الأسواق.
قائد إسرائيلي عن استسلامه أمام الجيش المصري: كان شعوري مخجلا (فيديو)
وقال شلومو اردينست، قائد حصن الرصيف، إنه رأى رباعية متكررة، وأعداد هائلة من الطائرات المصرية تدخل سيناء، حيث كانوا جالسون 200 أو 250 بعيدا عن المصريين، ويشعرون بداخلهم بالخوف، معلقا: "ليس من المفترض أن أكون حكيما لادرك وأسمع فيما بعد أن المصريين يقفون على جدران بعض الحصون.. قلت حسنا مستعد للاستسلام، وكان شعوري مؤلم ومخجل جدا".
خالد عكاشة: الرئيس السيسي قائد حقيقي.. وكلمته عن ذكرى أكتوبر في محلها (فيديو)
وأضاف "عكاشة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد حقيقي يتحدث لشعبه وللجيش، ويتحدث بمفردات صادقة ومباشرة تجاه الأخطار التي اتخذت أشكال جديدة ومتنعة ومتنوعة.
شاهد.. "مصر من السماء" فيلمًا وثائقيًا لدعم مصر الحديثة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، فيلمًا وثائقيًا لـ رحلة حياة مصر "رحلة العمر"، بعنوان "مصر من السماء".
أحد أبطال حرب أكتوبر لـ الشباب: "حطو إيديكم في إيد الرئيس.. خليكم وراه"
وأشار إلى أنه عندما ذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج، علم بأنه أسر قائد اللواء 190 مدرع، وتم تكريمه من قبل الدولة، وحصل على وسام النجمة العسكرية، وكرم من قبل محافظة بور سعيد، من خلال إطلاق اسمه على أشهر ميدان بالمحافظة، موجهًا رسالة لشباب مصر، قائلًا: "حطوا مصر في عينكم، المستقبل بتاعكم، حطو إيديكم في إيد الرئيس، عمره ما هيخنكم وخليكم وراه".
خبير عسكري: كف "السادات" تعامد على "قفا" إسرائيل في حرب السادس من أكتوبر
قال اللواء طيار أحمد المنصوري، قائد تشكيل مقاتلات حرب أكتوبر، إن كف الرئيس الراحل محمد أنور السادات تعامد على "قفا" إسرائيل في يوم السادس من أكتوبر عام 1973، معقبًا: "هذا اليوم لا ينسي، وهو أسوء وأسود يوم على إسرائيل".
وثيقة سرية أمريكية.. السفير الإسرائيلي يعترف: "مواجهة الجيش المصري ليست سهلة"
ونوهت الوثيقة إلى أنه بعد الخسائر التي ألحقها الجيش المصري بالإسرائيليين في حرب أكتوبر سعت جولدا مائير، إلى تعويض الخسائر من خلال المساعدات الأمريكية، وتولي السفير الإسرائيلي في واشنطن سيماشا دينيتز، مهمة التفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن حجم هذه المساعدات، وكان على "دينيتز" في البداية أن يشرح حجم هذه الخسائر، والتي تمثلت في على مستوى الطائرات 14 فانتوم و28 سكاي هوك، و3 ميراج، و4 من طائرات السوبر ماستير، ما مجموعة 49 طائرة، أما على مستوى الدبابات خسرنا 500 دبابة، وانتهى هذا الاجتماع بأمر من كيسنجر، إلى الجنرال برنت سكوكروفت، نائب مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، بمنح الإسرائيليين كل المعلومات كما اعترف السفير الإسرائيلي، بأن مواجهة الجيش المصري ليست سهلة.
أحد أبطال أكتوبر: إسرائيل لا تستطيع الدخول في حرب مع مصر مجددا.. لهذا السبب (فيديو)
وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، أن إسرائيل أكدت أنهم جيش الدفاع الذي لا يقهر، وفي أكتوبر 1973 تم تصحيح هذه الجملة لتصبح "جيش الدفاع الذي لا يقهر إلا من مصر خير أجناد الأرض"، مشددًا على أن إسرائيل استوعبت الدرس، ومنذ ذلك الوقت لم تدخل في حرب مع مصر، معقبًا: "العلقة كانت جامدة، وحتى يفوق منها يحتاجوا لقرون أخرى ليستعيدوا توازنهم".
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