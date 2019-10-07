تشريعية تونس 2019.. عبير موسي: "لن نتحالف مع الإخوان"
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:21 ص
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مروى الجلاصي
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أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح إعلامي، بأنّ حزبها سيصطفّ مع المعارضة معتبرة أنّ الدساترة عادوا من الباب الكبير إلى مجلس النواب، كما ورد على لسانها.
وشدّدت موسي على أنّها لن تتحالف مع "الإخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة ، التي تشير النتائج الأولية لاستطلاعات الإنتخابات التشريعية، إلى تصدرها بـ18.29 بالمائة (40 مقعد)، بينما حاز الحزب الدستوري الحر على نسبة 6.14 بالمائة.
ويذكر بأنه سيتمّ الإعلان عن النتائج الأوّلية الرسمية يوم 10 أكتوبر 2019، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائيّة يوم 13 نوفمبر القادم، وفق الرزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات.
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