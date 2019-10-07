تشريعية تونس 2019.. عبير موسي: "لن نتحالف مع الإخوان"

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح إعلامي، بأنّ حزبها سيصطفّ مع المعارضة معتبرة أنّ الدساترة عادوا من الباب الكبير إلى مجلس النواب، كما ورد على لسانها.





وشدّدت موسي على أنّها لن تتحالف مع "الإخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة ​​​​​، التي تشير النتائج الأولية لاستطلاعات الإنتخابات التشريعية، إلى تصدرها بـ 18.29 بالمائة (40 مقعد)، بينما حاز الحزب الدستوري الحر على نسبة 6.14 بالمائة.



