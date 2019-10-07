منتج "الممر": إدارة الشؤون المعنوية شجعتني على إنتاج الفيلم (فيديو)

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قال هشام عبد الخالق، منتج فيلم الممر، إن إدارة الشؤون المعنوية هي من شجعته على إنتاج هذا الفيلم، معقبًا: "كنا بنخاف نعد أي فيلم حربي، لأن هذا الأمر كان في حاجة لتسهيلات كبيرة، والتصوير كان في أماكن الحربية".



وتابع منتج فيلم الممر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أنه كان لديه رغبة بإعداد فيلم عن بطولات القوات المسلحة، خاصة أن الكثير من المواطنين لا يعلمون شيء عن بطولات الجيش، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الفيلم إبراز دور القوات المسلحة في البطولات المختلفة.



وأشار إلى أن فكرة الفيلم بدأت في البداية، من خلال طرح هذه الفكرة على المخرج شريف عرفة، وبعد الاتفاق على تحويل هذه الفكرة لفيلم، تم الذهاب إلى إدارة الشؤون المعنوية، وعندما وجدت الإدارة جدية في اعداد هذا الفيلم، أعلنت عن تقديمها كافة التسهيلات لصناع الفيلم سواء من دبابات أو مدرعات أو مواقع عسكرية.



ولفت إلى أن هناك صعوبة في خروج هذا الفيلم للنور، لأن هذا الفيلم ليس من الأفلام التجارية التي تحقق الكثير من الأرباح، معقبًا: "الحمد لله الفيلم نجح بشكل كبير".



وأوضح أن الممثلين قاموا بمعايشة لمدة أسبوعين في أحد المواقع العسكرية، معقبًا: "الممثلين شعروا بالانضباط عندما ارتدوا البدلة العسكرية بصورة كبيرة للغاية".

