أديب يرد على السوشيال ميديا بعد واقعة العلم المقلوب على القطارات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن تطوير السكة الحديد في مصر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، بحيث يكون لدى مصر سكة حديد تليق بها، خاصة بعد أن تدهور وضع الخدمة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وزير النقل كان في زيارة إلى روسيا لمعاينة عربات القطار ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة لمصر، مضيفا: "الناس سابت كل حاجة وقالت العلم المصري المرسوم على العربة مقلوب الأحمر تحت والأسود فوق".



وأضاف "أديب"، أن العربات التي تفقدها الوزير كانت مجرد "بروفة"، منوها بأن وزارة النقل أصدرت بيانا عن هذا الخطأ لتوضح للمواطنين الأمر، متابعا: "والله بيتلعب بينا، عشان نسيب الحاجات المهمة.. السوشيال ميديا دي مستشفى مجانين كبير".



وتابع، "المهم العربيات مش الأسود فين، المهم أن الناس متموتش، وأن العربيات تكون آدمية، وأماكن السائقين تكون محترمة، وتليق بهم، المهم أن البلد لمت من عرقها وفلوسها عشان تجيب القطارات، وده مش منة ولا منحة، ومتقلقوش على العلم، هما قالوا ليهم الأسود تحت والأحمر فوق".

