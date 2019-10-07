تركي آل شيخ: قريبَا ألبوم جديد من كلماتي وألحان وغناء عمرو مصطفى

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء المطرب عمرو مصطفى.

وقام المستشار تركي آل شيخ،بالترويج لموسم الرياض الذي من المقرر بدء فاعلياته خلال الشهر الحالي 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.





وقال آل شيخ، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "الرياض عاصمتنا.. الرياض في قلب كل سعودي وسعودية.. الرياض أكبر مدينة في الشرق الأوسط.. موسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة العربية.. 12 قطاع.. و6 مناطق رئيسية.. و6 مناطق فرعية.. لأول مرة في التاريخ كل هذه الفاعليات تتجمع في منطقة واحدة.. فاعليات مختلفة ومتنوعة لجميع شرائح المجتمع.. الرياض للمواطن والمقيم وللسائح.. الوعد الرياضي من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.. هتوحشونا".





ومن المقرر أن تشهد فاعليات الوعد الرياضي عدد كبير من المفاجآت للعالم العربي وللمواطنين السعوديين أيضًا وكافة السائحين الذي يريدون الاستمتاع وقضاء أجواء من البهجة والسرور.