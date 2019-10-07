مانشستر يونايتد يوضح حقيقة تمرد ومساومة بوجبا

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل الذي انتشر حول قيام النجم الدولي الفرنسي، بول بوجبا، لاعب خط الوسط بمساومة إدارة النادي الإنجليزي من أجل الاستمرار في ملعب "أولد ترافورد" وعدم الرحيل.





ومن الجدير بالذكر انه أشارت العديد من التقارير البريطانية، إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بوجبا، يشترط حصول اللاعب على راتب أسبوعي يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد العقد مع المانيو.





وأضافت التقارير البريطانية، أن مانشستر يونايتد، شدد على أن لاعب خط وسط الفريق، بوجبا، يركز فقط الآن على أن يكون جاهزًا، لمساعدة زملائه في الفريق.

وأكد مان يونايتد على أن التقارير التي تدعي مطالبة بوجبا بالحصول على 600 ألف إسترليني أسبوعيًا للبقاء غير صحيحة، حيث انه قد عقد اللاعب لا يزال يمتد إلى عامين، لذا فإن الوقت في صالحنا بشأن عقد مفاوضات حول التجديد، لكن حتى الآن لم تجر أي محادثات رسمية.

واختتم النادي الإنجليزي العريق، بانه قد تم إعلان الأمر بوضوح في الميركاتو الصيفي الماضي، بأن الفريق ريد استمرار بوجبا في مانشستر يونايتد، وهذا الموقف لم يتغير.



