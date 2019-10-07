اسعار الدولار اليوم الإثنين 7/10/2019.. تحرك في سعر العملة الأمريكية بأول تعاملات الأسبوع
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:11 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
صعود طفيف في اسعار الدولار فى أول تعاملات الأسبوع بعد تعطل البنوك أمس بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر 1973، واستقر سعر الدولار فى البنوك الحكومية فى أخر تعاملات الأسبوع، مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بأعلى مستوي أمام الدولار منذ مارس 2017 ،وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.
تحركات الدولار خلال الشهر الماضى
كشف البنك المركزي، عن أن اسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أول ارتفاع له يحققه خلال تعاملات شهر سبتمبر، ولا تزال أسعار الدولار متراجعة نحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي، رغم تلك الأرتفاعات .
اسعار الدولار فى البنوك
|
البنك
|
اسعار شراء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.2383
|
16.3655
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.23
|
16.33
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.23
|
16.33
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.23
|
16.33
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
١٦٫27
|
16.37
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.26
|
16.36
تباين أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية ، لينخفض الدولار أمام اليورو بشكل هامشي بلغ 0.07 بالمائة عند 1.0973 دولار، فيما ارتفع مقابل الين بنسبة 0.06 بالمائة إلى 106.98 ين.
وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 مُسجلة 1.2301 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة إلى 0.9952 فرنك.
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