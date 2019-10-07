تعرف على مدة إيقاف عثمان ديمبلي بعد طرده أمام إشبيلية

كشف تقارير إعلامية اسبانية عن العقوبة المتوقعة للفرنسي عثمان ديمبلي بعد إساءته للحكم لاهوز خلال مباراة برشلونة ضد إشبيلية مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.





وقال الصحفي (Isaac Fouto) المختص بالعقوبات في إذاعة "كادينا كوبيه" أن إيقاف الفرنسي عثمان ديمبلي بعد طرده أمام إشبيلية سيكون لمدة مباراتين فقط.





وأكد أنه سوف تطبق المادة 117 من لائحة العقوبات في الاتحاد الاسباني لكرة القدم علي حالة عثمان ديمبلي والتي تنص علي: " أنه إذا حدث إزدراء من اللاعب للحكم، أو تجاهل الحكم، العقوبة تكون الايقاف من 2 إلى 3 مباريات".





وكان تقرير الحكم لاهوز قد حمل إدانة لـ"ديمبلي" حيث جاء فيه: " عثمان يمبلي قال للحكم، أنت سيئ جدًا سيئ جدًا، مع حركة بيده يشير إليه وهو قريب منه".





وفي حالة إيقاف عثمان ديمبلي لمدة مباراتين سوف يغيب اللاعب عن لقاء إيبار بالجولة التاسعة والمقرر له 19 أكتوبر الجاري، ولقاء الكلاسيكو الاسباني أمام ريال مدريد والمقرر له 26 من نفس الشهر.



