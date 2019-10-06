ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تشريعية تونس 2019: محمد عبو "أحترم اختيار الشعب"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:59 م
Advertisements
تشريعية تونس 2019: محمد عبو أحترم اختيار الشعب
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تدوينة على الفايسبوك، إن الشعب اختار أن لا يكون التيار في المرتبة الأولى لتشكيل حكومة تعمل وفق رؤيتهم للدولة القوية والعادلة، مشددا على أنه سوف يحترم خياره.

كما أوضح عبو أن حزب التيار الديمقراطي سيكون معارضة جدية ومسؤولة، في حين أشار القيادي في الحزب هشام العجبوني في تصريح لموزاييك، إلى أن مشروع التيار نقيض لمشروع لحركة النهضة، والأمر نفسه بالنسبة لحزب قلب تونس.

ويذكر بأن التقديرات الأولية لسبر الآراء لدى الخروج من مراكز الإقتراع في الإنتخابات التشريعية، التي جرت يوم أمس الأحد 06 أكتوبر 2019،أظهرت بأنّ حركة النهضة جاءت بالمرتبة الأولى وستحظى بـ40 مقعدا في مجلس النواب، وحزب قلب تونس بـ33 مقعدا، أما حزب التيار الديمقراطي فسيحصل فقط على 14 مقعدا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status