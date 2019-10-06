تشريعية تونس 2019: محمد عبو "أحترم اختيار الشعب"

قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تدوينة على الفايسبوك، إن الشعب اختار أن لا يكون التيار في المرتبة الأولى لتشكيل حكومة تعمل وفق رؤيتهم للدولة القوية والعادلة، مشددا على أنه سوف يحترم خياره.





كما أوضح عبو أن حزب التيار الديمقراطي سيكون معارضة جدية ومسؤولة، في حين أ شار القيادي في الحزب هشام العجبوني في تصريح لموزاييك، إلى أن مشروع التيار نقيض لمشروع لحركة النهضة، والأمر نفسه بالنسبة لحزب قلب تونس.



