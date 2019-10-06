تشريعية تونس 2019: محمد عبو "أحترم اختيار الشعب"
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:59 م
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مروى الجلاصي
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قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تدوينة على الفايسبوك، إن الشعب اختار أن لا يكون التيار في المرتبة الأولى لتشكيل حكومة تعمل وفق رؤيتهم للدولة القوية والعادلة، مشددا على أنه سوف يحترم خياره.
كما أوضح عبو أن حزب التيار الديمقراطي سيكون معارضة جدية ومسؤولة، في حين أشار القيادي في الحزب هشام العجبوني في تصريح لموزاييك، إلى أن مشروع التيار نقيض لمشروع لحركة النهضة، والأمر نفسه بالنسبة لحزب قلب تونس.
ويذكر بأن التقديرات الأولية لسبر الآراء لدى الخروج من مراكز الإقتراع في الإنتخابات التشريعية، التي جرت يوم أمس الأحد 06 أكتوبر 2019،أظهرت بأنّ حركة النهضة جاءت بالمرتبة الأولى وستحظى بـ40 مقعدا في مجلس النواب، وحزب قلب تونس بـ33 مقعدا، أما حزب التيار الديمقراطي فسيحصل فقط على 14 مقعدا.
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