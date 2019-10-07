اسعار الذهب اليوم الإثنين 7/10/2019.. وتراجع جديد فى سعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم

تراجعت اسعار الذهب في مصر بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الإثنين 7-10-2019 ، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين





عيار 18 سجل 592.22 جنيها للجرام.





سعر عيار 21 ما قيمته 690.93 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 ما قيمته 789.61 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5,524 جنيها.





اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفع سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 591.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 690.47 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 789.09 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,524 جنيه.





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 777 إلى 779 عيار 22 712 إلى 714 عيار 21 680 إلى 682 عيار 18 583 إلى 585 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24.169 إلى 24.240 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 الكيلو 777.286 إلى 779.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 789.09جنيه 48.39$ سعر الذهب عيار 22 723.34جنيه 44.36$ اسعار الذهب عيار 21 690.47جنيه 42.34$ اسعار الذهب عيار 18 591.82جنيه 36.29$ سعر الذهب عيار 14 460.30جنيه 28.23$ سعر الذهب عيار 12 394.54جنيه 24.20 $ سعر الذهب عيار 9 295.91جنيه 18.15 $ اسعار أوقية الذهب 24,541 جنيه 1,505 $ اسعار جنيه الذهب 5,524 جنيه 338.75 $ اسعار كيلو الذهب 789,087 جنيه 48,392 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 6 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54 5 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54 4 أكتوبر 789.13 690.50 591.86 460.33 394.56 3 أكتوبر 789.61 690.93 592.22 460.61 394.81 2 أكتوبر 788.28 689.76 591.22 459.14 394.14 1 أكتوبر 775.53 678.61 581.66 452.40 387.77 30 سبتمبر 770.90 674.56 578.19 449.70 358.45 29 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54 28 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54 27 سبتمبر 785.38 687.22 589.04 458.14 392.69



اسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بالرغم من تراجعها خلال الجلسة، لتستهل تعاملات اليوم على استقرار، لتتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1 بالمائة مُسجلاً 1512.90 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1505.40 دولار في وقت سابق من التعاملات، و ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1508.14 دولار للأوقية.





