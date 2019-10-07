اسعار الذهب اليوم الإثنين 7/10/2019.. وتراجع جديد فى سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
777 إلى 779
|
عيار 22
|
712 إلى 714
|
عيار 21
|
680 إلى 682
|
عيار 18
|
583 إلى 585
|
عيار 14
|
453 إلى 455
|
عيار 12
|
389 إلى 390
|
الاونصة
|
24.169 إلى 24.240
|
الجنيه الذهب
|
5,440 إلى 5,456
|
الكيلو
|
777.286 إلى 779.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
789.09جنيه
|
48.39$
|
سعر الذهب عيار 22
|
723.34جنيه
|
44.36$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
690.47جنيه
|
42.34$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
591.82جنيه
|
36.29$
|
سعر الذهب عيار 14
|
460.30جنيه
|
28.23$
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.54جنيه
|
24.20 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
295.91جنيه
|
18.15 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,541 جنيه
|
1,505 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,524 جنيه
|
338.75 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
789,087 جنيه
|
48,392 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
6 أكتوبر
|
789.09
|
690.47
|
591.82
|
460.30
|
394.54
|
5 أكتوبر
|
789.09
|
690.47
|
591.82
|
460.30
|
394.54
|
4 أكتوبر
|
789.13
|
690.50
|
591.86
|
460.33
|
394.56
|
3 أكتوبر
|
789.61
|
690.93
|
592.22
|
460.61
|
394.81
|
2 أكتوبر
|
788.28
|
689.76
|
591.22
|
459.14
|
394.14
|
1 أكتوبر
|
775.53
|
678.61
|
581.66
|
452.40
|
387.77
|
30 سبتمبر
|
770.90
|
674.56
|
578.19
|
449.70
|
358.45
|
29 سبتمبر
|
785.08
|
686.96
|
588.82
|
457.97
|
392.54
|
28 سبتمبر
|
785.08
|
686.96
|
588.82
|
457.97
|
392.54
|
27 سبتمبر
|
785.38
|
687.22
|
589.04
|
458.14
|
392.69
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