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اسعار الذهب اليوم الإثنين 7/10/2019.. وتراجع جديد فى سعر المعدن الأصفر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الإثنين 7/10/2019.. وتراجع جديد فى سعر المعدن الأصفر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم 
تراجعت اسعار الذهب في مصر بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الإثنين 7-10-2019 ، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

عيار 18 سجل 592.22 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 690.93 جنيها للجرام.
 
سجل عيار 24 ما قيمته 789.61 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5,524  جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
ارتفع سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل  591.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر690.47 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 789.09  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,524 جنيه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

777 إلى 779

عيار 22 

712 إلى 714

عيار 21

680 إلى 682

عيار 18

583 إلى 585

عيار 14

453 إلى 455

عيار 12

389 إلى 390

الاونصة

24.169 إلى 24.240

الجنيه الذهب

5,440 إلى 5,456

الكيلو

777.286 إلى 779.429

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 789.09جنيه      

 48.39$

سعر الذهب عيار 22

 723.34جنيه

 44.36$

اسعار الذهب عيار 21

690.47جنيه       

42.34$

اسعار الذهب عيار 18

 591.82جنيه

36.29$

سعر الذهب عيار 14

460.30جنيه

28.23$

سعر الذهب عيار 12

394.54جنيه

24.20 $

سعر الذهب عيار 9

295.91جنيه

18.15 $

اسعار أوقية الذهب

24,541 جنيه

1,505 $

اسعار جنيه الذهب

5,524 جنيه

338.75 $

اسعار كيلو الذهب

789,087 جنيه

48,392 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

6 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

5 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

4 أكتوبر

789.13

690.50

591.86

460.33

394.56

3 أكتوبر

789.61

690.93

592.22

460.61

394.81

2 أكتوبر

788.28

689.76

591.22

459.14

394.14

1 أكتوبر

775.53

678.61

581.66

452.40

387.77

30 سبتمبر

770.90

674.56

578.19

449.70

358.45

29 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

28 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

27 سبتمبر

785.38

687.22

589.04

458.14

392.69

 


اسعار الذهب عالميًا: 

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بالرغم من تراجعها خلال الجلسة، لتستهل تعاملات اليوم على استقرار، لتتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1 بالمائة مُسجلاً 1512.90 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1505.40 دولار في وقت سابق من التعاملات، وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1508.14 دولار للأوقية.


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