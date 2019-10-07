باحث في شؤون الجماعة الإسلامية: محمد بديع يعتبر نكسة 67 انتصارا للإخوان (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:43 ص
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داليا الحسين
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قال أحمد الشوربجي، الباحث في تاريخ شؤون الجماعات الإسلامية، إن يوم 6 أكتوبر عام 1973 يمثل يوم انتصار الحق على الباطل؛ وإعادة الكرامة والحقوق إلى إصحابها، موجهًا التحية لأرواح الشهداء.
وأضاف "الشوربجي" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc "، أن الجيش المصري درع الأمة العربية وسيفها في وجه كل من يحاول النيل من كرامة الأمة أو الاعتداء عليها.
وأشار الباحث في تاريخ شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن تيار الإسلام السياسي يأخذ موقف غير مرحب لحرب أكتوبر 73 بل العكس يحاول أن يقلل من عظمة الانتصار وفي بعض الأحيان يتجاهل المناسبة، موضحًا: "الجماعة لا تتذكر سوى نكسة 67.. ومرشد الجماعة محمد بديع ذكر في النشرة الأسبوعية للجماعة الإرهابية أن هذا اليوم يذكرنا أن كل من يعتدي على الجماعة سيأتيه الرد الإلهي على الفور".
ونوه إلى أن محمد بديع يعتبر نكسة 67 انتصارا للجماعة الإرهابية وأنه رد إلهي على ما حدث مع تنظيم الإخوان عام 1965، لافتا إلى أن هذا التنظيم كان يحرض على اغتيالات قادة الدولة ومجلس الثورة، وضرب أبراج الكهرباء، وتفجير القناطر الخيرية للحصول على حكم مصر.
وأكد الباحث في تاريخ شؤون الجماعات الإسلامية أن الجماعة تعيش على تزييف التاريخ وتعتبره عمل بطولي، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية تطلق على شهداء أكتوبر قتله.
وأضاف "الشوربجي" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc "، أن الجيش المصري درع الأمة العربية وسيفها في وجه كل من يحاول النيل من كرامة الأمة أو الاعتداء عليها.
وأشار الباحث في تاريخ شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن تيار الإسلام السياسي يأخذ موقف غير مرحب لحرب أكتوبر 73 بل العكس يحاول أن يقلل من عظمة الانتصار وفي بعض الأحيان يتجاهل المناسبة، موضحًا: "الجماعة لا تتذكر سوى نكسة 67.. ومرشد الجماعة محمد بديع ذكر في النشرة الأسبوعية للجماعة الإرهابية أن هذا اليوم يذكرنا أن كل من يعتدي على الجماعة سيأتيه الرد الإلهي على الفور".
ونوه إلى أن محمد بديع يعتبر نكسة 67 انتصارا للجماعة الإرهابية وأنه رد إلهي على ما حدث مع تنظيم الإخوان عام 1965، لافتا إلى أن هذا التنظيم كان يحرض على اغتيالات قادة الدولة ومجلس الثورة، وضرب أبراج الكهرباء، وتفجير القناطر الخيرية للحصول على حكم مصر.
وأكد الباحث في تاريخ شؤون الجماعات الإسلامية أن الجماعة تعيش على تزييف التاريخ وتعتبره عمل بطولي، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية تطلق على شهداء أكتوبر قتله.
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