بعد تعادل الزمالك.. أديب لـ الأهلي: "خدوا الدوري وعليه بوسة"

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تعادل فريق نادي الزمالك مع فريق "إف إس مصر" ضمن بطولة الدوري، قائلا: "الزمالك اتعادل مع فريق مش قادر افتكر اسمه.. لأول مرة في حياتي ميبقاش عندي أمل حتى ناخد المركز الثاني".



وأشاد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، بمستوى فريق مدرب النادي الأهلي، قائلا: "مدرب الأهلي مش نافع معاه جمايكا، نفسي أقوله ارجع بلدك شوف ولادك، خلاص الدوري خلص".



واقترح "أديب"، أن يحتفظ النادي الأهلي ببدرع الدوري عنده، قائلا: "الاقتراح ده هيريح مصر، والبلد، والناس.. ونخلص الدوري النهاردة، ملهوش لازمة وجع القلب، ومصاريف، وأمن، ويطلع محمد علي يقولنا انزلوا بعد المباراة.. حالتنا بله والأهلي في السما، كفاية دوري".



وأضاف، "إحنا نتصل بالكابتن محمود الخطيب نقوله خلي الدرع عندك ملهوش لازمة"، متابعا: "الأهلي أصلا شامم نفسه، ولسه لما يلعبوا عضلاتهم، لو سمحتم خدوا الدوري وعليه بوسة بقلب صافي".

