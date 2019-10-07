ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد تعادل الزمالك.. أديب لـ الأهلي: "خدوا الدوري وعليه بوسة"

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:18 ص
Advertisements
بعد تعادل الزمالك.. أديب لـ الأهلي: خدوا الدوري وعليه بوسة
عمرو أديب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تعادل فريق نادي الزمالك مع فريق "إف إس مصر" ضمن بطولة الدوري، قائلا: "الزمالك اتعادل مع فريق مش قادر افتكر اسمه.. لأول مرة في حياتي ميبقاش عندي أمل حتى ناخد المركز الثاني".

وأشاد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، بمستوى فريق مدرب النادي الأهلي، قائلا: "مدرب الأهلي مش نافع معاه جمايكا، نفسي أقوله ارجع بلدك شوف ولادك، خلاص الدوري خلص".

واقترح "أديب"، أن يحتفظ النادي الأهلي ببدرع الدوري عنده، قائلا: "الاقتراح ده هيريح مصر، والبلد، والناس.. ونخلص الدوري النهاردة، ملهوش لازمة وجع القلب، ومصاريف، وأمن، ويطلع محمد علي يقولنا انزلوا بعد المباراة.. حالتنا بله والأهلي في السما، كفاية دوري".

وأضاف، "إحنا نتصل بالكابتن محمود الخطيب نقوله خلي الدرع عندك ملهوش لازمة"، متابعا: "الأهلي أصلا شامم نفسه، ولسه لما يلعبوا عضلاتهم، لو سمحتم خدوا الدوري وعليه بوسة بقلب صافي".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نادي الزمالك نادي الأهلي عمرو أديب توك شو اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status