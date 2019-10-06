تشريعية تونس 2019: مؤسسة 'آمرود' تؤكد تصدّر النهضة بنسبة تجاوزت الـ18٪
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:52 م
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مروى الجلاصي
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أعلن نبيل بالعم عن مؤسسة 'آمرود' لسبر الآراء، عن التقديرات الأولية لنتائج الإنتخابات التشريعية على المستوى الوطني فقط (لم يقع إحتساب دوائر الخارج)، بهامش خطأ 1 بالمائة، والتي جاءت كالتالي:
1- حركة النهضة: 18.29 بالمائة (40 مقعد)
2- قلب تونس: 16.28 بالمائة (35 مقعدا)
3- قائمات مستقلة: 11.74 بالمائة
4- أحزاب أخرى: 11.41 بالمائة
5- قائمات إئتلافية أخرى: 7.25 بالمائة
6- التيار الديمقراطي: 6.37 بالمائة
7- إئتلاف الكرامة: 6.23 بالمائة
8- الحزب الدستوري الحر: 6.14 بالمائة
9- حركة الشعب: 6.08 بالمائة
10- تحيا تونس: 5.24 بالمائة
11- نداء تونس:2.57 بالمائة
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