تشريعية تونس 2019: مؤسسة 'آمرود' تؤكد تصدّر النهضة بنسبة تجاوزت الـ18٪

أعلن نبيل بالعم عن مؤسسة 'آمرود' لسبر الآراء، عن التقديرات الأولية لنتائج الإنتخابات التشريعية على المستوى الوطني فقط (لم يقع إحتساب دوائر الخارج)، بهامش خطأ 1 بالمائة، والتي جاءت كالتالي:





1- حركة النهضة: 18.29 بالمائة (40 مقعد)





2- قلب تونس: 16.28 بالمائة (35 مقعدا)





3- قائمات مستقلة: 11.74 بالمائة









4- أحزاب أخرى: 11.41 بالمائة









5- قائمات إئتلافية أخرى: 7.25 بالمائة









6- التيار الديمقراطي: 6.37 بالمائة









7- إئتلاف الكرامة: 6.23 بالمائة









8- الحزب الدستوري الحر: 6.14 بالمائة









9- حركة الشعب: 6.08 بالمائة









10- تحيا تونس: 5.24 بالمائة









11- نداء تونس:2.57 بالمائة