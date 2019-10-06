ندى موسى تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في "شبر مية"

كشفت الفنانة ندى موسى، تفاصيل الشخصية التي تجسدها في مسلسل "شبر مية" والمعايير التي جذبتها للدور، والذي من المقرر عرضه غدًا الأثنين على شبكة قنوات Dmc.





وقالت ندى في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " قائلًة: "في البداية حدثت عوائق كثيرة منعت اشتراكي في المسلسل على رأسهم انشغالي بمسرحية 3 أيام في الساحل، وأيضًا تغيير الكثير من أبطال العمل إلى أبطال آخرين مما أدى إلى توقف التصوير لفترة، ولكن في النهاية قامت المنتجة بالتحدث معي وترشيحي للدور فوافقت على الفور لأن الظروف كانت مناسبة في هذه الفترة".





وأضافت أنها تجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية مُدرسة تعمل في إحدى الحضانات ويحدث العديد من الأزمات في الحضانة وتتورط الشخصية في هذه المشكلات، مما يؤدي إلى إنقلاب الأحداث رأسًا على عقب.





وأكدت أن المعايير التي جذبتها للشخصية هو أن الدور كان مختلف وجديد عليها ولم يسبق لها بتقديم نوعية هذه الأدوار من قبل، مُضيفة أنها دائمًا قبل أن تؤدي أي دور لها، فأنها تُفكر في الأشياء التي يمكن أن تُضفيها لهذا الدور أو تقدمها له، بالإضافة إلى أنها تميل دائمًا للأدوار المختلفة.







