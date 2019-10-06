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ندى موسى تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في "شبر مية"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:39 م
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ندى موسى تكشف لـالفجر الفني تفاصيل شخصيتها في شبر مية
ندى موسى
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لوجين سامح
 
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كشفت الفنانة ندى موسى، تفاصيل الشخصية التي تجسدها في مسلسل "شبر مية" والمعايير التي جذبتها للدور، والذي من المقرر عرضه غدًا الأثنين على شبكة قنوات Dmc.

وقالت ندى في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلًة: "في البداية حدثت عوائق كثيرة منعت اشتراكي في المسلسل على رأسهم انشغالي بمسرحية 3 أيام في الساحل، وأيضًا تغيير الكثير من أبطال العمل إلى أبطال آخرين مما أدى إلى توقف التصوير لفترة، ولكن في النهاية قامت المنتجة بالتحدث معي وترشيحي للدور فوافقت على الفور لأن الظروف كانت مناسبة في هذه الفترة".

وأضافت أنها تجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية مُدرسة تعمل في إحدى الحضانات ويحدث العديد من الأزمات في الحضانة وتتورط الشخصية في هذه المشكلات، مما يؤدي إلى إنقلاب الأحداث رأسًا على عقب.

وأكدت أن المعايير التي جذبتها للشخصية هو أن الدور كان مختلف وجديد عليها ولم يسبق لها بتقديم نوعية هذه الأدوار من قبل، مُضيفة أنها دائمًا قبل أن تؤدي أي دور لها، فأنها تُفكر في الأشياء التي يمكن أن تُضفيها لهذا الدور أو تقدمها له، بالإضافة إلى أنها تميل دائمًا للأدوار المختلفة.


ندى موسى تكشف لـالفجر الفني تفاصيل شخصيتها في شبر مية

وأشارت إلى أن مشاركتها في رمضان 2020 ليست محسومة حتى الآن، وذلك بسبب إنشغالها إلى هذا الوقت بتصوير مسلسل "شبر مية" والذي من المُقرر عرضه غدًا الأثنين على شبكة قنوات Dmc.


جدير بالذكر أن مسلسل "شبر مية" ينتمي لنوعية المسلسلات ال 50 حلقة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول رجل أعمال تتعدد علاقاته بالنساء مما يؤدي إلى حدوث العديد من المفارقات الكوميدية والأزمات.


يُذكر أن مسلسل "شبر مية" من بطولة: أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.


ويُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى هي مسرحية " 3 أيام في الساحل" التي تُعرض على مسرح كايرو شو، حيث تدور أحداثها في قالب كوميدي استعراضي حيث عصابة عصفور أبو دراع التى تتجه لعملية سرقة فى الساحل و يضطرون ان يعيشوا مع من يسرقوهم لمدة ثلاثة أيام.


المسرحية من بطولة: محمد هنيدي، ندى موسى، محمد محمود، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.


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