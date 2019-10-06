ندى موسى تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في "شبر مية"
وأشارت إلى أن مشاركتها في رمضان 2020 ليست محسومة حتى الآن، وذلك بسبب إنشغالها إلى هذا الوقت بتصوير مسلسل "شبر مية" والذي من المُقرر عرضه غدًا الأثنين على شبكة قنوات Dmc.
جدير بالذكر أن مسلسل "شبر مية" ينتمي لنوعية المسلسلات ال 50 حلقة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول رجل أعمال تتعدد علاقاته بالنساء مما يؤدي إلى حدوث العديد من المفارقات الكوميدية والأزمات.
يُذكر أن مسلسل "شبر مية" من بطولة: أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.
ويُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى هي مسرحية " 3 أيام في الساحل" التي تُعرض على مسرح كايرو شو، حيث تدور أحداثها في قالب كوميدي استعراضي حيث عصابة عصفور أبو دراع التى تتجه لعملية سرقة فى الساحل و يضطرون ان يعيشوا مع من يسرقوهم لمدة ثلاثة أيام.
المسرحية من بطولة: محمد هنيدي، ندى موسى، محمد محمود، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.
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