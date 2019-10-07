شاهد.. احتفالية حاشدة للمصريين في نيويورك بذكرى نصر أكتوبر

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نظمت الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، احتفالية حاشدة في ميدان "تايم سكوير" في نيويوك؛ بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون لنصر أكتوبر، وتأكيدًا على دعم الدولة المصرية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيه التحية للجيش المصري العظيم.



وشاركت الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية بقوة، حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرتدين ملابس عليها أعلام مصر.



وعلق مقدم برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلًا: "الجالية المصرية جالية وطنية خالصة، هذه الجالية الموجودة في نيويورك تؤيد دائمًا الدولة المصرية، ووحدة الشعب المصري، وصلابة الشعب المصري، وقوة الشعب المصري".



وتحتفل مصر اليوم بالذكرى ال46 لحرب 6 أكتوبر وماحققه جنودنا البواسل من انتصارات وانجازات لاسترداد وطننا الحبيب.



وكان قد حرص عدد كبير من نجوم الفن على كتابة كلمات من القلب لتهنئة الشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية العظيمة من بينهم، الفنان أحمد حلمي.



حيث نشر أحمد حلمي صورة لأحد الجنود البواسل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وأرفقها بكلمات من القلب قائلًا: في حرب اكتوبر شرُفنا بالنصر، فيارب النصر لمصر دوما ودائما وأبدا.



وأضاف: تعظيم سلام لجيش بلدي القوي العظيم الذي حرر الارض ولرجاله البواسل الذين حاربوا فانتصرنا واستشهدوا فعشنا، وتحية لكل مصري يعشق هذا الوطن ويسعى لبناءه.



واختتم: اليوم نَسود بوادينا ونُعيد محاسنَ ماضينا ويشيدُ العزّ بأَيدينا وطنٌ نَفديه ويَفدينا -أحمد شوقي.





