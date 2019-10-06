أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان

رصدت كاميرات وسائل الإعلام ظهور العميد سعد بن مسفر القحطاني، الحارس الشخصي الجديد للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وهو يرافق العاهل السعودي خلال استقباله في الرياض رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة السودان، عبد الله حمدوك.





وأفاد ناشطون سعوديون وبعض وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، بأن رئاسة الحرس الملكي السعودي قررت تعيين القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للفغم، الذي قتل الأسبوع الماضي على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي.

وتداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي في المملكة، يقضي بتكليف القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص، اعتبارا من 29 سبتمبر وحتى إشعار آخر. من هو العميد سعد بن مسفر القحطاني





العميد سعد بن مسفر القحطاني الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز والذي جاء خلفًا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم فتم تعريفه على أنه ترقى ليصبح عميدًا في عام 2015 ميلاديًا كما أن والده هو العميد “ركن مسفر بن بداح القحطاني” وهو قائد كتيبة المشاة الآلية الثالثة عشرة للحرس الوطني. ويذكر أن الحارس الشخصي الجديد للملك كان قد تعرض في بداية العام الجاري 2019 لقذيفة في أثناء معاركه مع الحوثيين وأدى ذلك لسفره إلى فرنسا لكي يتلقى العلاج هناك، ليعود بعد ذلك في شهر أبريل الماضي بعد رحلة العلاج التي انتهت بالنجاح. جاءت ترقية العميد القحطاني ليكون الحارس الشخصي للمملك سلمان بن عبد العزيز بعد قتل الحارس الشخصي السابق اللواء عبد العزيز الفغم الذي تم قتله على يد أحد أصدقاءه في خلاف شخصي بمنزل صديقه تركي بن عبد العزيز في منطقة جدة، كما حزن السعوديون حزنًا شديدًا على اللواء الفغم ورثوه بأكثر من اثنين مليون تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال عنه وزير الصحة السعودي في رثاءٍ له عبر حسابه الرسمي على تويتر “حرس ملوكنا فسكن قلوبنا”.

كما يذكر أن هناك بعض التكهنات والأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن العميد سعد بن مسفر القحطاني يكون قريب سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي، وتحديدًا ابن خاله.



