تشريعية تونس 2019.. حسب 'سيغما كونساي': 'النداء' بمقعد واحد وهكذا تتوزع بقية المقاعد في البرلمان..

أظهرت التقديرات الأولية لسبر الآراء لدى الخروج من مراكز الإقتراع في الإنتخابات التشريعية، التي جرت اليوم الأحد 06 أكتوبر 2019، أنّ توزيع المقاعد بمجلس نواب الشعب سيكون كالتالي، بالنسبة للعشر مراتب الأولى:





حركة النهضة: 40 مقعد





قلب تونس: 33 مقعد





إئتلاف الكرامة: 18 مقعد





حزب تحيا تونس: 16 مقعد





حزب حركة الشعب: 15 مقعد





الحزب الدستوري الحر: 14 مقعد





حزب التيار الديمقراطي: 14 مقعد





عيش تونسي: 5 مقاعد





حزب البديل: 3 مقاعد





حركة نداء تونس: 1 مقعد





توزيع الأصوات:





68.9 بالمائة من الناخبين صوّتوا لأحزاب و 17.7 لقائمات إئتلافية و13.4 بالمائة صوتوا لمستقلين.





وبلغت نسبة المشاركة 40 بالمائة تقريبا، حسب تقديرات سيغما كونساي، وهي أقل من الإنتخابات الرئاسية التي كانت في حدود 50 بالمائة.