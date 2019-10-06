تشريعية تونس 2019: نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت الـ40٪

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، خلال ندوة صحفية مساء اليوم الأحد، بعد إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية العد والفرز لنتائج الإنتخابات التشريعية، أن العملية الانتخابية دارت بشكل عادي، وأن عمليات الفرز إنتهت في جزء هام من مراكز الإقتراع، وتم تعليق نتائج الفرز في بعض المكاتب.





وتابع بفون أن تجميع النتائج سيتم في الليل، وسيقع الشروع في جمع النتائج في مراكز التجميع في 33 دائرة إنتخابية.





كما أفاد رئيس هيئة الانتخابات بأن نسبة الإقبال على التصويت، لم تتجاوز في الخارج 16.4 بالمائة في حين بلغت في الداخل 41.32 بالمائة.





يذكر أن النسبة العامة للمشاركة في الدور الأول من الرئاسية، كانت بلغت 45.02 بالمائة داخل البلاد و19.7 بالمائة في الخارج.