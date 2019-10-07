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أحمد رزق: دوري في فيلم الممر يمثل طبيعة الشعب المصري (فيديو)

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:09 ص
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أحمد رزق: دوري في فيلم الممر يمثل طبيعة الشعب المصري (فيديو)
أحمد رزق
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كساب أحمد
 
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قال الفنان أحمد رزق، أحد المشاركين في فيلم الممر، إن دوره في الفيلم يجسد طبيعة الشعب المصري، معقبًا: "مهما كان الحدث، بتلاقي واحد وسط أي مجموعة هو المسؤول عن الكوميديا".

وتابع "رزق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأحد، أن المخرج شريف عرفة تحدث معه على أن الفيلم به الكثير من المشاعر التي قد تصل إلى الدموع، وهناك حاجة لإعداد نوع من الابتسامة والضحكة لإراحة الناس في الفيلم، لافتًا إلى أن الشخصية التي جسدها لم تكن تؤمن بالقضية، ولكنه كان لديه رغبة في تغيير شخصيته، ووجود هذه الشخصية أدى لحالة من الابتسامة داخل المجموعة.

وأشار إلى أن أحد المشاهدين تحدث معه قائلا: "كل ما كنت هعيط، أشوفك تضحكني، وهذه الجملة أبسطني، لأنها أوصلت الهدف من دوري في الفيلم".

ولفت إلى أن الشعب المصري يضحك كثير ويخزن ويسخر من أزماته، لكن وقت الجد يكون يدًا واحدة، من أجل رفعة شأن هذا الوطن.

هذا وقال اللواء كمال عامر أحد أبطال أكتوبر، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن البطل الحقيقي للحرب هو شعب مصر، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر كانت ملحمة قادتها مصر كلها، لتنقلها من مرحلة الظلام الدامس، إلى مرحلة ضوء مبهر.

وأضاف "عامر"، أن بوادر نصر حرب أكتوبر، بدأت منذ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، عندما أعلن تنحيه عن الحكم، وخرج الشعب المصري ليرفض ذلك، وطالبه بالصمود.
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