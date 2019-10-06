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أنطونوف: روسيا مستعدة لتقديم ضمانات لأمريكا بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:36 م
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أنطونوف: روسيا مستعدة لتقديم ضمانات لأمريكا بعدم التدخل في شؤونها الداخلية
السفير الروسي
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وكالات
 
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صرح أناتولي أنطونوف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، مساء يوم الأحد، بأن روسيا مستعدة لتقديم للولايات المتحدة الأمريكية ضمانات بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال أنطونوف، في منتدى "فورت روس للحوار": "لقد عرضنا منذ فترة طويلة تبادل رسائل تحتوي على ضمانات بعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض الداخلية، ونحن مستعدون لتقديم مثل هذه التأكيدات، لكننا لم نتلق ردة فعل إيجابية".

وقبل عامين، كان المدعي الخاص، روبرت مولر قد حقق في مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، وهو ما نفته موسكو.

ووفقا لنتائج التحقيق، أكد مولر مزاعم التدخل، ومع ذلك، لم يعثر على دليل على وجود "مؤامرة" بين الفائز في الانتخابات ترامب وروسيا، حيث تم نفي وجودها في كل من الكرملين والبيت الأبيض.

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