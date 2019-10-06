تشريعية تونس 2019: الناطق باسم حركة النهضة يعتبر الحديث عن التحالفات الآن سابق لأوانه
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:33 م
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مروى الجلاصي
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علّق الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، على ما أعلنته نتائج سبر الآراء من تقدّم وفوز لقائمات حركة النهضة في الإنتخابات التشريعية، معتبرا أن هذه النتائج تأتي تأكيد لما كانت أعلنته النهضة عبر التقديرات التي رصدها ملاحظوها في مختلف مراكز الإقتراع.
وهنّأ الخميري في تصريح لموزاييك مساء اليوم، أبناء الحركة ومناضليها بهذا الفوز، كما هنّأ الشعب التونسي، "بإنجاح استحقاقاته الإجتماعية والسياسية"، وفق تعبيره.
كما إعتبر أن الحديث عن التحالفات الآن سابق لأوانه، قائلا "سننتظر الإعلان الرسمي لنتائج الإنتخابات التشريعية عبر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.. للحديث عن التحالفات".
ويشار إلى أن حركة النهضة كانت قد أعلنت فوزها بالمرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية، وذلك بعد أقلّ من ساعتين من إغلاق مراكز الإقتراع أبوابها في حدود السادسة من مساء اليوم.
وأعلن عماد الخميري الناطق بإسم حركة النهضة خلال نقطة إعلامية، أنّ سبر الآراء الذي أجرته الحركة بعد الخروج من مكاتب الإقتراع يشير إلى فوز النهضة.
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