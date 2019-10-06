فريدة الشوباشي: "السيسي رجل فاهم شعبه.. و30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ" (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن مصر بحاجة إلى ثورة في مجال التعليم، معلقة: "سألوا ناس تعرفوا إيه عن 6 أكتوبر قالوا إنها مدينة سكنية".





وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمة لا تخرج من ذهنها وهي: "الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى"، متابعة: "الرئيس السيسي رجل فاهم شعبه كويس وهو جزء منه".





وعن نصر 1973، قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن إسرائيل لم تكن أسطورة في يوم من الأيام، والعبور أكد ذلك، مؤكدة أن الشعب المصري والجيش المصري هو الأسطوري.





وأشارت "الشوباشي"، إلى أن ثورة 30 يونيو سيكتب عنها آلاف الصفحات، مؤكدة أن 30 يونيو أكبر وأعظم ثورة حدثت في تاريخ البشرية، لافتة إلى أن من 35 إلى 40 مليون مصري خرجوا ليقولوا "لا للتمزيق".





ومن الجدير بالذكر، أن اليوم الأحد، تحل الذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر 1973، والتي انتصر فيها الجيش المصري العظيم على قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وفي هذا اليوم، استطاع الجيش المصري العظيم، أن يستعيد أرضه، ويحطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر، والتى صنعها الإسرائيليون عن أنفسهم.





ولم تتوقف تضحيات الجيش المصري على حرب أكتوبر فقط، بل واصل تضحياته في سبيل هذا البلد، وكان حائط الصد الأول للدفاع عن الوطن ككل، وعن سيناء بشكل خاص.



