نائب محافظ أسوان يشهد فاعليات ذكرى نصر أكتوبر المجيدة

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شهد اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان مساء اليوم فعاليات الإحتفال بذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك بحضور النائب حسن سيد خليل أمين عام حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب وخليل الجبالى أمين عام حزب الحرية وإدريس الحاج أمين حزب مستقبل وطن، بجانب لفيف من قيادات القوات المسلحة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، علاوة على كوكبة من القيادات السياسية والأهلية والتنفيذية حيث حرص اللواء سعيد حجازى بإسم أهالى أسوان على إرسال تحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة البناء والتنمية بحنكة وإقتدار وسط تحديات جسام داخليًا وخارجيًا.





ووجه رسالة عرفان وإعتزاز لأبطالنا من أبناء قواتنا المسلحة الذين أعادوا لنا الأمل والثقة بملحمة أكتوبر المجيدة التى عبرت بنا من مرارة الهزيمة إلى فرحة النصر الذى أثبت للجميع بأن مصر قادرة على إعادة صياغة التاريخ.





وقد أوضح سعيد حجازى إلى ضرورة إستلهام الدروس والعبر من هذا النصر العظيم والتى من أهمها إعلاء قيم ومبادئ الإنتماء والولاء وحب الوطن بمنهاج عمل يتم تعليمه لأولادنا فى المدارس والجامعة ودور العبادة ومراكز الشباب وقصور الثقافة من أجل تعريف شبابنا بعظم التحديات الحالية.





ولفت إلى أن جيلنا الحالى والأجيال القادمة فى أمس الحاجة لإستعادة روح أكتوبر لأننا نواجه حربًا بعيدةٍ عن ميادين القتال تسعى بشتى الوسائل الدنيئة لهدم أركان الدولة المصرية وزعزعة إستقرارها عن طريق حروب تكنولوجية حديثة تستخدم فيها أدوات العصر ونوافذ الإحباط والإرهاب الممنهج عبر مواقع التواصل الإجتماعى والمحطات الفضائية من خلال بث الإشاعات والتشكيك ودعاوى الفرقة.





كما أشاد نائب المحافظ بتنظيم هذه الإحتفالية والتى تضم مختلف فئات المجتمع الأسوانى وممثلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى جنبًا إلى جنب مع القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية مما يعكس مدى التلاحم والترابط والتماسك بين المصريين.





كما تؤكد على أن النوبة دائمًا تعطى المثل والقدوة فى إعلاء قيم الإنتماء والتضحية من أجل الوطن ليظل رايته خفاقة فى سماء الدنيا بالعزة والكرامة، وأن النوبة وأسوان مازالت وستظل هى السد المنيع والأرض الطيبة التى خرج منها أعز وأعظم الرجال ليؤكدوا بأن مصر دائمًا غنية بأولادها المستعدين دائمًا لأن يضحوا بالغالى والنفيس فى سبيل أمنها وسلاماتها لتبقى واحــة للإستقـرار والأمن والأمان والبناء والعمران.





وقد بدأت فعاليات الإحتفال بتلاوة أيات من القرآن الكريم، وعزف للسلام الجمهورى، ثم كلمة عن أهمية الدفاع عن الأوطان، أعقبها كلمة لأحد أبطال أكتوبر تناولت جانب من الدور البطولى الذى قامت به القوات البحرية فى الحرب، ثم توالت بعدها الفقرات الفنية والتى تضمنت تقديم قصيدة شعرية بعنوان الملحمة، وأوبريت فنى لتلاميذ مجمع بلانة الإبتدائي.





وقد أختتمت الفعاليات بقيام اللواء سعيد حجازى بتبادل وتوزيع الدروع لتكريم قيادات القوات المسلحة ورموز المجتمع المدنى بأسوان.







وفي ذات السياق وفى مظاهرة حب وعرفان بالجميل وضمن إحتفالات محافظة أسوان بالذكرى ألـ 46 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة قام اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان يرافقه اللواء محمد عمارة مدير الأمن بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بمقر قيادة قطاع أسوان العسكرى حيث كان فى إستقبالهم العميد عمرو عبد الفتاح قائد القطاع وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية، بجانب لفيف من القيادات الأمنية والجامعية والأكاديمية.





حيث نقل نائب المحافظ لهم تحيات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مقدمًا التهنئة بإسم شعب أسوان وجميع أجهزته على كافة المستويات للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصرى بهذه الذكرى الغالية، وأيضًا تقديم التهنئة لوزارة الدفاع والمنطقة الجنوبية العسكرية ممثلة فى قطاع أسوان بمختلف ضباطه وأفراده والذين يقدموا دائمًا معاونتهم للأجهزة التنفيذية والقطاع المدنى بالمحافظة في مختلف المجالات والمناسبات.





وأكد اللواء سعيد حجازي على ضرورة إستعادة روح أكتوبر 73 والتى كانت بمثابة ملحمة وطنية عظيمة فى العزيمة والإصرار ونقل الطاقة الإيجابية التى شهدتها هذه المرحلة للشباب والأجيال القادمة ليظل الشعب المصرى كتلة واحدة تتلاحم وتتعاون بروح الفريق الواحد لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.





لافتًا إلى أن التاريخ يذكر دائمًا مدى عظمة الدور الذى تقوم به القوات المسلحة والجيش المصرى بالتعاون مع رجال الشرطة الباسلة وباقى الأجهزة التأمينية ليظلوا الدرع الواقى والحصن الحصين للعطاء والفداء فى سبيل رفعة وعزة وطننا الغالى مصر وشعبها العظيم وهو الذى يحتاج فى نفس الوقت إلى تكثيف التوعية فى دور العبادة والإعلام والمجتمع المدنى لإبراز المعدن الأصيل للشخصية المصرية والتى تقف دومًا حائط صد أمام أى محاولات هدامه تستهدف بث روح الفرقة وزعزعة أمن واستقرار الوطن.

