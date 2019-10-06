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حارس برشلونة يفاجئ الجماهير بتصريح من العيار الثقيل

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:29 م
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حارس برشلونة يفاجئ الجماهير بتصريح من العيار الثقيل
شتيجن
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علي نبوي
 
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أعرب الألماني تير شتيجين حارس مرمى برشلونة عن سعادته عقب فوز فريقه العريض على إشبيلية بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال شتيجين عقب نهاية اللقاء :"من الصعب جداً تجنب فرص منافسيك ، كان لإشبيلية بعض الفرص في البداية ولكن بعد ذلك أظهرنا من نحن".

وأضاف :"أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ، كان من الطبيعي التباطؤ في الشوط الثاني لمباراة إنتر ميلان".

وتابع :"لقد عانينا في بعض لحظات اللعبة ، لكننا تمكنا أيضًا من إظهار مستوانا".

وواصل :"لقد بدأنا بداية صعبة ومعقدة ، لقد عانينا معظم المباريات خارج ملعبنا ، لكن جودة المنافسين عالية جدًا".

وأتم :"نجحنا في تحقيق فوز هام، نأمل في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".
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