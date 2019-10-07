محمود سعد يروي ذكرياته عن حرب أكتوبر (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:08 ص
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كساب أحمد
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قال الإعلامي محمود سعد، إن ذكرى حرب السادس من أكتوبر جميلة للغاية، معقبًا: "لو قلت يوم حرب أكتوبر بـ1000 يوم برده قليل، أنا بغطي ذكرى هذا النصر منذ 40 عامًا، وما زال هناك الكثير من الأحداث التي في حاجة للنشر والإذاعة".
وتمنى "سعد"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن تعيش الأجيال الحالية ذكرى هذا اليوم الذي لا يمكن أن يُنسى بكل تفاصيله، معقبًا: "لا أتذكر في هذا اليوم سوى الحرب، لأن هذا الحدث كان عملاقًا".
وأشار إلى أن كان لديه شقيقان في الجيش، وكان يلمع لهما الأحذية، وينتظر ترقية أي أحد فيهما، لكي يشتري له النجمة الجديدة، لافتَا إلى أن أول ضابط عاد بعد حرب أكتوبر في الشارع الخاص به كان أحد أشقائه، معقبًا: "الأهالي في الشارع شالوا أخويا على الأكتاف، أخويا رجع ساعة واحدة يوم 15 اكتوبر، ورجع الحرب مرة تانية".
وأضاف: "أيام حرب أكتوبر كانت أيام عز، والعز لا يمكن أن يكون أمولًا فقط، بل العز هو الكرامة، دا الحرامية في حرب أكتوبر ما نزلوش يسرقوا".
ولفت إلى أن كل الدول العربية شاركت في حرب أكتوبر، وهذا التعاون كان من المفترض أن يستمر بعد حرب أكتوبر، موجهًا التحية لأصحاب الدم الذي روى سيناء الحبيبة، قائلًا: "تحية عطرة، ومتشكرين جدًا جدًا للشهداء حرب أكتوبر".
وتابع أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات انخفض وزنه ما يقرب من 15 كيلو في أول 3 أيام في حرب السادس من أكتوبر، ورغم ذلك طلب سندويتشات أثناء حرب أكتوبر، لكي يفطروا القادة والجنود في شهر رمضان، معقبًا: "السادات قال للجنود والقادة، أنا سألت المفتي وأفتى بجواز الافطار، لكي نستطيع المشاركة في الحرب".
وتمنى "سعد"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن تعيش الأجيال الحالية ذكرى هذا اليوم الذي لا يمكن أن يُنسى بكل تفاصيله، معقبًا: "لا أتذكر في هذا اليوم سوى الحرب، لأن هذا الحدث كان عملاقًا".
وأشار إلى أن كان لديه شقيقان في الجيش، وكان يلمع لهما الأحذية، وينتظر ترقية أي أحد فيهما، لكي يشتري له النجمة الجديدة، لافتَا إلى أن أول ضابط عاد بعد حرب أكتوبر في الشارع الخاص به كان أحد أشقائه، معقبًا: "الأهالي في الشارع شالوا أخويا على الأكتاف، أخويا رجع ساعة واحدة يوم 15 اكتوبر، ورجع الحرب مرة تانية".
وأضاف: "أيام حرب أكتوبر كانت أيام عز، والعز لا يمكن أن يكون أمولًا فقط، بل العز هو الكرامة، دا الحرامية في حرب أكتوبر ما نزلوش يسرقوا".
ولفت إلى أن كل الدول العربية شاركت في حرب أكتوبر، وهذا التعاون كان من المفترض أن يستمر بعد حرب أكتوبر، موجهًا التحية لأصحاب الدم الذي روى سيناء الحبيبة، قائلًا: "تحية عطرة، ومتشكرين جدًا جدًا للشهداء حرب أكتوبر".
وتابع أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات انخفض وزنه ما يقرب من 15 كيلو في أول 3 أيام في حرب السادس من أكتوبر، ورغم ذلك طلب سندويتشات أثناء حرب أكتوبر، لكي يفطروا القادة والجنود في شهر رمضان، معقبًا: "السادات قال للجنود والقادة، أنا سألت المفتي وأفتى بجواز الافطار، لكي نستطيع المشاركة في الحرب".
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