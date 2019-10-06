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عاجل... المسماري: القوات الجوية الليبيبة تختار أهدافها من بنك المعلومات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:02 م
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عاجل... المسماري: القوات الجوية الليبيبة تختار أهدافها من بنك المعلومات
اللواء أحمد المسماري
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وكالات
 
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صرح اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم الأحد، بأن القوات الجوية تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة، وتختار القوات الجوية أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية، وبناء على ذلك تنفي بأن يكون سلاحها الجوي نفذ اَي ضربات جويه قرب القريه السياحية "أويا" و"إنما" هذا عمل داخلى من "المليشيات الارهابية" لتلصق التهم بالجيش الوطني.

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