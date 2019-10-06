ماسون ماونت: واجهنا صعوبات كبيرة لكي نفوز على ساوثهامبتون
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:42 م
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عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الدولي الإنجليزي ماسون مونت، مهاجم فريق تشيلسي الواعد، أن فريقه قد واجه أوقاتاً صعبة في الشوط الأول امام ساوثهامبتون ولم يكن يشعر بالراحة كما قد يبدو، وخاصة عندما يفكر في أنه كانت لديهم فرصة خطيرة جداً قبل نهاية الشوط الأول، ولكن بفعل جيد من زميله الإيطالي جورجينهو الذي نجح في تخليصها من خط المرمى.
وحقق فريق تشيلسي، فوزا كبيرا على مضيفه ساوثهامبتون، بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الأحد، على ملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
وقال مونت في تصريحات صحفية: "تحدثنا عن هذا بين الشوطين وأردنا أن نبقى أقوياء وفعلنا ذلك. كنا إيجابيين ونجحنا في قتل اللعبة مع الهدف الرابع، كنت سعيداً بالتسجيل ومساعدة الفريق، بالهجمة التي سجلت منها لحسن الحظ وجدت ويليان ومنحني تمريرة جيدة".
وأتم نجم البلوز الواعد تصريحاته بقوله: "بعد ذلك كان علي الحفاظ علي البقاء هادئاً وتمكنت من هز الشباك. لدينا شعور جيد قبل الذهاب إلى التوقف الدولي الآن بعد ثلاث نقاط جيدة جداً اليوم".
سجل أهداف تشيلسي ضد ساوثهامبتون كلا من: تامي ابراهام، وماسون مونت، ونجولو كانتي وميتشي باتشواي في الدقائق 17 و24 و40 و89 على التوالي، بينما جاء هدف ساوثهامبتون الوحيد عن طريق داني إنجز في الدقيقة 30 من زمن المباراة.
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