نظر قضية الطفلة جنى ضحية التعذيب على يد جدتها أمام جنايات المنصورة

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تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات المنصورة اولى جلسات محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب الطفلة جنة وشقيقتها أمانى في قرية كريم بساط الدين التابعة لمركز شربين لترة 11 شهرا



وكانت حصلت الفجر علي صورة من تقرير الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الطفلة جنة محمد سمير ٥ أعوام ضحية تعذيب جدتها بقرية بساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية عن وجود حروق نارية من الدرجات الثلاث الأولي بالظهر وبمنطقة العانة نتيحة جسم صلب ساخن مثل تسخين شرشرة حديد وكي المجني عليها بها



واوضح التقرير وجود حروق نارية من الدرجتين الأولي والثانية مستطيلة الشكل واقعة بالظهر والصدر والطرفين العلويين ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سصح الجسم في هذه المواضع لجسم صلب ساخن محدود السطح أيا كان نوعه.



وأثبت التقرير وجود كدمات بالظهر ويمين الصدر ومثلها ينشأ من جراء التعدي علي المجني عليها بالضرب ووجود كدمات بيضاوية الشكل بوحشية فى العضدين الأيمن والأيسر ومثلها من جراء التعدي علي المجني عليها بالعض بأسنان آدمية وكدمات ملتفة حول مفصل الكاحل الايمن والايسر ومثلهما من جراء تقييد المجنى عليها برباط أيان كان نوعه بقوة وبعنف وجميع الإصابات السابقه تشير إلي التعدي بالضرب علي المجني عليها بغية تعذيبها وإذلالها.



وأوضخ التقرير أنه بفحص المعالم الإصابية أن ما طرأ عليها من تغير بعض المعالم الأصلية لها بمرور الوقت يختلف من إصابات لأخرى يشير إلي أنها حدثت في أوقات زمنية مختلفة وهي تشير في مجملها إلى التعود وتكرار التعدي علي المجني عليها بغية إذلالها وتعذيبها.



وأردف التقرير وفاة المجنى عليها إلى إصاباتها السالف بيانها لما نجم عنها من حدوث غرغرينا بالطرفين السفليين والتهابات قيحية بمواضع إصاباتها أدت إلي حدوث صدمة تسممية غير مرتجعة أدت إلى فشل بوظائف الجسم الحيوية ( القلب والكبد والرئتيين والكليتين) انتهى بحدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة لم تفلح معها محاولات علاج المجني عليها.



وكشف التقرير عن أنه بالفحص الموضعي لمنطقة فرج المجني عليها أن غشاء بكارتها سليم ولم يفض وكان قد مضى على الوفاة لحين فحص وتشريح الجثة مدة حوالي أقل من اليوم وذلك حكما على التغيرات الرمية التي طرأت علي الجثة وإصابات المجني عليها غير جائزة الحدوث علي نحو ما قررته المتهمة بالتحقيقات.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، يفيد استقبال مستشفى شربين العام الطفلة "جنة محمد سمير حافظ" 5 سنوات ومقيمة بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصابة بكدمات وحروق وآثار كى نارية بأماكن متفرقة بالجسم، وتورم بالأطراف وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولى.



وبتكثيف التحريات التي أجراها الرائد محمد الأرضى رئيس مباحث مركز شربين وسؤال جد الطفلة لوالدها "سمير ح ع" 55 سنة "كفيف" ومقيم كريم بساط الدين اتهم جدة الطفلة لوالدتها "صفاء ع ع" 41 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان بإحداث إصابة الطفلة بواسطة تعذيبها بواسطة تسخين آلة حادة وكيها بها باعضائها التناسلية معاقبة لها على تبولها لا إراديا.



وكشفت التحريات أن والدة الطفلتين "جنة وأمانى" كفيفة ووالدها من ذوى الاحتياجات الخاصة ووانتهت العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق واستمرت الخلافات على رعاية الطفلتين.



وتمكن ضباط مباحث شربين من ضبط المتهمة "جدة الطفلتين لوالدتهما وتحرر المحضرر رقم 14167 لسنة 2019 جنح مركز شرطة شربين، وبالعرض على النباية العامة قررت حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مرااة التجديد لها في الموعد القانوني



أكد أسامة اشرف ياسين محامي الطفلتين "جنة" و"أماني" ضحيتي التعذيب على يد جدتها للأم، أنه تم تحديد جلسة 7 أكتوبر أولى جلسات محاكمة المتهمة أمام الدائرة السادسة الجنائية بالمنصورة والجدة كانت دائمة التعذيب للطفلين



ونفى النائب العام والمحاكي العام تعرض الطفلتين للاغتصاب، وأكد أن التقارير الطب الشرعي أثبتت خلو جسد الطفلتين مما يشير تعرضهما لأي اعتداء جنسي، لتحاكم الجدة بتهمة ضرب وتعذيب الطفلتين وإحداث إصابات بهما أدت إلى وفاة "جنة".



و قرر المستشار خالد ممدوح خضر المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية احالتها للمحاكمة العاجلة بناء على قرار النائب العام وحددت جلسة يوم الاثنين الموافق ٧ اكتوبر لبدء أولى جلسات محاكمتها امام محكمة جنايات المنصورة.



