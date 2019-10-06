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لامبارد: هدفي هو تحقيق البريميرليج.. وهذا اللاعب يمنحني السعادة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:24 م
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لامبارد: هدفي هو تحقيق البريميرليج.. وهذا اللاعب يمنحني السعادة
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث الإنجليزي فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، حول رضاه عن مباراة اليوم امام ساوثهامبتون، التي فاز بها البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباراة: "نعم انا مسرور أن ننهي فترة ما قبل التوقف الدولي بفوز. كان اليوم الأداء عكس مباراة شيفيلد يونايتد، كنت أرغب في نهاية قوية، لقد كان أداء مريح نسبياً في مكان صعب القدوم إليه".

وواصل لامبارد حول أكثر ما أسعده اليوم: "كانت هناك أهداف عظيمة، ثم تجاوزنا لحظات صعبة جداً، ظننت أننا كنا مرتاحين وشاهدنا المباراة لنا أداءً ونتيجة".

وأضاف عن أبراهام: "عندما يكون اللاعبين بحالة جيدة يحدث هذا. كان الناس يتسألون حول إمكانياته ونجاحه، لكنه ليس مجرد لاعب عادي بالنسبة للمدافعين. هو يحصل على أهدافه أيضاً بطريقة جيدة.

وزاد لامبارد حول أبراهام: "لقد وثقت به في بداية الموسم. لديه منافسة أيضاً من جيرو وباتشواي. وقد حجزه مكاناً أساسياً بالوقت الحالي، سأبقى أعتمد عليه لأنني أريد المزيد، لقد تعرض لضربة على الجزء الخلفي من الركبة ، لكنه بخير".

واستطرد بالحديث عن هدف ساوثهامبتون ولقب البريمرليج: "لقد أتى من بعد رمية جانبية وقدمنا للخصم ​​بعض الفرص، سأقول أن الأولاد في الخلف كانوا رائعين لكننا لا يجب أن نمنح الخصم فرص، مؤشر اللقب الآن نحو ليفربول ومانشستر سيتي، نحن لسنا في النهايات لدينا طريق طويل لنقطعه بعد".
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