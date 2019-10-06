أخبار ريال مدريد: الريال يستعد لحسم 3 صفقات وصفقة تبادلية كبري وأزمة قبل الكلاسيكو و3 خارج الريال بأمر زيدان

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 6 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها احتمال وجود صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام يرحل على أثرها لوكا مودريتش إلى توتنهام مقابل انضمام كريستيان إريكسن إلى الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- صراع إنجليزي إسباني إيطالي شرس على نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة كبار أندية أوروبا على رأسها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وبروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في ضم المتألق مارتن أوديجارد نجم وسط ريال مدريد الإسباني والذي يلعب معارا في ريال سوسيداد.

وأكدت صحيفتي دايلي ميل وميرور البريطانيتين أن ريال مدريد حدد سعر أوديجارد بـ 62 مليون جنيه إسترليني كما أنه قيمة شرطه الجزائي تبلغ 350 مليون يورو.

وأفادت الصحيفتين البريطانيتين بأن عددًا كبيرًا من الأندية الأوروبية مهتمة بالتعاقد مع أوديجارد بعد العروض الرائعة له مع ريال سوسييداد خلال الموسم الحالي.





وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة الملكي لا ترغب في بيع أوديجارد على الإطلاق حيث أكد فلورينتينو بيريز رئيس النادي بقاء النجم الصاعد مع الفريق على الأقل حتى عام 2023.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد مارتن مع الملكي يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته 350 مليون يورو.





وكانت تقارير صحفية بريطانية كشفت مطلع هذا الشهر عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد نجم ريال سوسيداد المُعار من ريال مدريد.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن أوديجارد البالغ من العمر 20 عاما أصبح حط أنظار مفاجئ من بعض أندية النخبة في أوروبا بسبب تألقه اللافت للنظر في الموسم الحالي والذي يقضيه على سبيل الإعارة في ريال سوسيداد من ريال مدريد.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن أندية آرسنال ليفربول ومانشستر سيتي حريصة على التعاقد مع أوديجارد مما جعل مانشستر يونايتد يقوم بخطوة عملية أكثر من خلال إرسال كشافيه بهدف مُراقبة اللاعب عن قُرب.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أوديجارد انضم إلى ريال مدريد وهو في الخامسة عشرة من عمره ويعتبر من أبرز المواهب الواعدة في القارة الأوروبية العجوز على الرغم من أنه لم يحظ بفرصة للمشاركة مع الفريق الأول بالملكي سوى في مباراة واحدة قبل أن يرحل في إعارات متتالية على مدار الأعوام القليلة الماضية.





- ريال مدريد يستغل انسحاب مانشستر يونايتد ويسعى لضم نجم آياكس

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع الهولندي فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي عقب نهاية الموسم، حيث أن الملكي مرشح بشكل قوي لضم النجم الهولندي بعد انسحاب مانشستر يونايتد من السباق على ضمه.





وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن إدارة الشياطين الحمر رفضوا دفع سعر النجم الهولندي البالغ 100 مليون جنيه إسترليني.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الملكي يستعد لحسم صفقة بعد 3 أشهر فقط من رفض مانشستر يونايتد دفع نحو ثلث هذا الرقم.





ونشأ فان دي بيك في أكاديمية آياكس وكان ضمن الفريق الذي تعرض للهزيمة من مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي عام 2017.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اللاعب تطور منذ ذلك الحين ليصبح من أهم لاعبي الوسط في أوروبا ممن يتسمون بسمة تسجيل الأهداف الغزيرة.

وقاد فان دي بيك فريقه الهولندي لتقديم مستوى رائع في الموسم الماضي، حيث سجل أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا في الدور قبل النهائي من البطولة كما سجل 12 هدف الموسم الماضي وساعد الفريق الهولندي على تسجيل 3 أهداف في الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد توصل لاتفاق مع آياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل ضم فان دي بيك مقابل 50 مليون يورو ومع ذلك أوقف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي إتمام الصفقة لاعتقاده بأن النجم الهولندي لن يقدم نفس المستوى المتوقع أن يظهر به الفرنسي بول بوجبا إذا انضم إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية كشفت الشهر الماضي عن خطة ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي في حال لم يتم بيع لاعبين سيتم تأجيل قدومه للموسم القادم.

وذكر برنامج لاسيكستا الإسباني فإن الاتفاق تم مع النجم الهولندي المتألق لكنه اشترط بيع لاعبين آخرين من أجل ضمه.

وعلق فان دي بيك على وجود مفاوضات مع ريال مدريد قائلاً:" لاتزال المفاوضات جارية وأتمنى يتم حل الأمور في أقرب وقت لكن عندما أكون في الملعب لا افكر في مثل هذه الأمور".





- صفقة تبادلية مرتقبة بين توتنهام وريال مدريد في يناير المقبل

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن ​ريال مدريد​ الإسباني يسعى للحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط ​توتنهام​ الإنجليزي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن الملكي يرغب في التعاقد مع ​إريكسن​ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع توتنهام.





وأكد الموقع الفرنسي أن الكرواتي لوكا ​مودريتش​ أفضل لاعب في العالم في 2018 سوف يدخل في صفقة تبادلية بين الفريقين من أجل تسهيل ضم الدنماركي إلى السنتياجو برنابيو.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن النجم الكرواتي لا يمانع العودة إلى توتنهام الذي رحل عنه إلى ريال مدريد في صيف 2012.





وذكرت تقارير صحفية بريطانية نهاية الشهر الماضي أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل من توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن إدارة الريال تخطط للتعاقد مع كلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام والدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام في يناير المقبل.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يسعى لضم إريكسن مجانًا، حيث سينتهي عقد النجم الدنماركي مع توتنهام في نهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي نادي في يناير المقبل.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مهدد بالرحيل عن صفوف الملكي في الفترة المقبلة ومن المتوقع رحيله عن الميرينجي إذا فشل في التتويج بأي لقب في الموسم الحالي.





- نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض للإصابة

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى عن إصابة نجم وسط الفريق، مما يجعله مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الإسبانى والمقرر لها يوم 26 أكتوبر الجاري، بعدما أعلن الفريق عن تعرضه للإصابه.





وأعلن نادى ريال مدريد عن إصابة لاعب الوسط الألمانى تونى كروس في قدمه اليسري بإصابة عضليه قد تبعده عن الملاعب لفترة بعدما تم إجراء فحوصات طبية عليه اليوم بعد خروجه أمس مصاب فى لقاء ريال مدريد أمام غرناطة بالدوري الإسباني.





وكان ريال مدريد قد فاز أمس على نظيره غرناطة برباعيه مقابل هدفين سجل للريال كل من كريم بنزيمة وإيدين هازارد ولوكا مودريتش وجيمس رودريجيز، ليتصدر الفريق بطولة الدوري الإسبانى برصيد 18 نقطة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن الإصابة قد تبعد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد عن المباريات لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، مما يهدد مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.









- نجم الملكي مهدد بالغياب في كلاسيكو الأرض للإيقاف

بات لاعب وسط ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الإسبانى والمقرر لها يوم 26 أكتوبر الجاري، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الرابعه خلال مواجهة الفريق أمس أمام غرناطة بالدوري الإسباني.





وتلقى كاسيميرو البطاقة الصفراء الرابعة هذا الموسم ضد غرناطة أمس السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة ، وحال حصوله على إنذار آخر في مباراة ريال مدريد القادمة أمام ريال مايوركا بالجولة التاسعة، فسيغيب عن مواجهة الكلاسيكو.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قد يعتمد على فيدي فالفيردي لاعب الوسط بدلا من كاسيميرو المباراة القادمة ضد ريال مايوركا بسبب تخوفه أن يحصل كاسيميرو على إنذار خامس سغيب به عن الكلاسيكو.

وكان ريال مدريد قد فاز أمس على نظيره غرناطة برباعيه مقابل هدفين سجل للريال كل من كريم بنزيمة وإيدين هازارد ولوكا مودريتش وجيمس رودريجيز، ليتصدر الفريق بطولة الدوري الإسبانى برصيد 18 نقطة.





- مانشستر يونايتد يدافع عن الهجوم على هدف ريال مدريد

دافع نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي عن لاعب الوسط الفرنسي للفريق بول بوجبا، بعد التقارير الصحفية التى أشارت أن اللاعب يقوم بمساومة النادى من اجل الرحيل ورفض التجديد للشياطين الحمر.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزيه ، أكدت أن مينو رايولا، وكيل بول بوجبا، يشترط حصول اللاعب على راتب أسبوعي يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على التجديد وعدم الرحيل عن الفريق.

وقال أحد المصادر فى مانشستر يونايتد الإنجليزي لصحيفة "ميرور" البريطانية أن بوجبا لم يقوم بمساومة النادى وأن ذلك الكلام غير صحيح وأن اللاعب يقوم بالتركيز فقط خلال الفترة الحاليه من أجل مساعدة فريقه وزملائه.

وأشار المصدر لصحيفة ميرور، قائلاً : "عقد بوجبا لا يزال يمتد إلى عامين قادمين معنا ، لذا فإن الوقت في صالحنا بشأن عقد مفاوضات حول التجديد، لكن حتى الآن لم تجري أي محادثات رسمية مع اللاعب ".





وكان بول بوجبا قريب من الرحيل لصفوف ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد طلب زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والإصرار على التعاقد معه.





وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، صرح عن فشل ريال مدريد فى التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قال رئيس ريال مدريد :" فشلنا فى صفقة بوجبا بسبب رفض مانشستر يونايتد بيع اللاعب ".





- ريال مدريد يخسر 3 صفقات من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد خسر 3 صفقات نارية كان يستهدف التعاقد معهم، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الملكي، استعدادًا للموسم الكروي القادم 2020 - 2021.

وأشارت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد فشل في حسم ثلاثة صفقات من العيار الثقيل، أولها الفرنسي بول بوجبا أحد الأهداف الرئيسية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي، ولكن يتمسك مانشستر يونايتد باستمرار اللاعب وأصبح رحيله أمرًا صعبًا خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي ريال مدريد حاول التعاقد مع "بوجبا" الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم بسبب تمسك اليونايتد باللاعب.

أما الصفقة الثانية التي خسرها نادي ريال مدريد هو الدنماركي كريستيان إريكسن والذي أصبح قريبا من الانتقال لأحد الأندية الإنجليزية، وذلك بعدما رفض زيدان التعاقد معه لعدم اقتناعه بمستواه وفائدته للفريق الملكي.

كما خسر نادي ريال مدريد ايضًا لاعب وسط فريق أياكس أمستردام فان دي بيك والذي اقترب من تجديد تعاقده مع النادي الهولندي خلال الفترة القادمة.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي ريال مدريد يبحث عن صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، ويستهدف التعاقد مع برونو فيرنانديز من سبورتنج لشبونة، وقد تكلف الصفقة خزينة النادي الملكي قرابة 55 مليون يورو.





- ريال مدريد يستعد لحسم صفقته الكبري

يسعي فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتدعيم خط هجوم الفريق الملكي بصفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك في ظل تراجع أداء الفرنسي كريم بنزيما خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "الدون بالون" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لقيادة هجوم النادي الملكي في الموسم القادم 2020-2021، بعد تراجع مستوي هازارد وبنزيما وجاريث بيل وفينسيوس جونيور ولوكا يوفيتش.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن صفقة هاري كين صاحب الـ 26 عامًا ستكلف النادي الملكي مبلغ مالي ضخم، وذلك بعدما اشترط رئيس نادي توتنهام الإنجليزي الحصول 180 مليون يورو للموافقة على رحيل مهاجم السبيرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من ناحية أخري كشفت تقارير صحفية عن فشل نادي ريال مدريد في حسم التعاقد مع 3 صفقات نارية، حيث تمسك نادي مانشستر يونايتد باستمرار لاعبه بول بوجبا أحد أهداف النادي الملكي، بينما رفض زين الدين زيدان التعاقد مع كريستيان إريكسن، واقترب نادي أياكس الهولندي من تجديد تعاقده مع فان دي بيك.





- الصراع يشتعل بين ريال مدريد وميلان على صفقة غير متوقعة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ريال مدريد بدأ التحرك لحسم التعاقد مع صفقة جديدة مميزة خلال فترة الانتقالات القادمة، حيث يستهدف لاعب شاب موهوب محترف بالدوري الفرنسي.

وحسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب رين الفرنسي صاحب الـ 16 عامًا، لضمه لصفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة، في إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة استعدادًا للموسم القادم.

وأوضح الموقع الإيطالي أن تعاقد ريال مدريد مع كامافينجا ليس أمرًا سهلا في ظل اهتمام نادي ميلان الإيطالي أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال الفترة القادمة.

إدواردو كامفينجا من مواليد 10 نوفمبر 2002 بأنجولا، ويمتلك الجنسية الكونغولية، يلعب في مركز خط الوسط المدافع، شارك مع رين الفرنسي في 11 مباراة بالموسم الحالي، وصنع هدف وحيد، ولم يسجل أي أهداف، وينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في 2022.





- 3 لاعبين خارج ريال مدريد في يناير بأوامر "زيدان"

حدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خروجهم من حساباته الفنية بالموسم الحالي.

وكشف موقع "الدون بالون" الإسباني أن الفرنسي زيدان لا يريد استمرار ماريانو دياز مهاجم الفريق الملكي، وإبراهيم دياز لاعب وسط الفريق، حيث خرج الثنائي من حسابات الجهاز الفني بشكل كبير بالموسم الحالي، وأصبح لا فائدة من وجودهما مع الفريق في الفترة القادمة، خاصة وأن الإدارة تنوي تدعيم الفريق بصفقات جديدة.

وأوضح الموقع الإسباني أن إيسكو أيضًا خرج من حسابات الفرنسي زيدان وأصبح لا حاجة لجهود اللاعب مع الفريق في الفترة الحالية، وبات قريبًا من الرحيل عن النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

وكان نادي ريال مدريد قد تغلب على غرناطة بنتيجة 4 - 2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني الممتاز (الليجا)، وواصل صدارته لجدول ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة.