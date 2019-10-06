محافظ البحيرة يشهد احتفال أوبرا دمنهور بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة (صور)

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شهد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة الاحتفال الذى نظمته دار أوبرا دمنهور بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة واللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير أمن البحيرة والعميد محمد شرف المستشار العسكرى والاستاذ محمد ظريف مدير دار أوبرا دمنهور والقيادات التنفيذية وعدد كبير من مواطنى مدينة دمنهور وأبناء البحيرة.



تضمنت الاحتفالية عدد من الأغانى الوطنية بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومنها اغانى "بسم الله، عاش اللى قال، لفى البلاد، احلى بلد بلدى، يا حبيبتى يا مصر، ما شربتس من نيلها، بلدى احببتك، يا نسمة الحرية، تعيشى يا بلدى، يا ام الصابرين، ام البطل، لو عديت، أحلف بسماها"، وذلك بمشاركة نخبة من أهم وأجمل الأصوات المصرية من نجوم الفرقة، هم "محي صلاح، نهى حافظ، احمد محسن، حنان عصام رضوي سعيد، ياسر سليمان".



ولاقت الأغاني استحسان وتفاعل كبير من جميع الحضور لتؤكد وتعمق انشودة الفخر وملحمة بطولة نصر أكتوبر المجيد والعبور العظيم فى السادس من اكتوبر 1973 لدى الجميع، تلك الملحمة التى جسدت تلاحم جيش وشعب مصر الذى اذهل العالم أجمع ليكون شاهدا على قدرة وشجاعة قواتنا المسلحة وعبقرية التخطيط العسكرى يدفعه شعب اصيل ومعطاء فى وقت الشدة جندى فى ميدان المعركة وفى اوقات العمل سواعد للبناء والتنمية.



كان الأستاذ محمد ظريف مدير دار أوبرا دمنهور، أكد أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وافقت علي اقتراح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، لتقديم احتفالية ذكري السادس من أكتوبر بالمجان للجمهور، ويحيي الحفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بقياده المايسترو فاروق البابلي.



محافظ البحيرة، أرسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة جاء نصها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة البحيرة يسعدني أن أبعث لفخامتكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، هذه المناسبة العظيمة والذكرى المجيدة التي تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري خير أجناد الأرض، والتي قدم فيها الجيش المصري أروع ملاحم البطولة والفداء سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن واستعادة الأرض والحق لتصبح درسًا من دروس البطولة الوطنية وتجسيد إرادة النصر ورفض الهزيمة وترجمة لدراسة العدو والأخذ بسبل العلم والمعرفة والتخطيط والإدارة واحتضان المجتمع لمؤسسته العسكرية في ملحمة رائعة تؤكد على عظمه الشعب المصري ودولته".



وأنني إذ انتهز هذه المناسبة أود أن نعبر لسيادتكم عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة وتوجيهاتكم المستمرة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونعاهد الله ونعاهدكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفًا واحدًا جنودًا أوفياء مخلصين وحراسا أمناء مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي وحريصين على مواصلة برامج وخطط التنمية بكل أمانة وصدق حتى يتحقق التقدم والازدهار لمحافظة البحيرة، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وأنتم ومصر بخير.



كما أرسل محافظ البحيرة ببرقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة هنأهم وكل قيادات القوات المسلحة بتلك المناسبة.