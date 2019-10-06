أخبار برشلونة اليوم: البرسا في خطر قبل الكلاسيكو ونجم الفريق مهدد بالرحيل وبارتوميو يكشف مفاجأة عن صفقة نيمار

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي " أبرز أخبار برشلونة اليوم 6 - 10 - 2019:





رئيس برشلونة يعلن عن مفاجأة سارة لجماهيره





ألقى رئيس برشلونة خوسيب ماريا بارتومو كلمة أمام أعضاء النادي خلال الجمعية العامة اليوم الأحد.





طمأنهم بارتومو إلى أن النادي كان يتمتع بصحة جيدة رغم خيبات الأمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الأخيرين.





أكد رئيس البلوجرانا أن الكاتالونيين قد تغلبوا على أقرب منافسيهم من حيث الجوائز التي فازت بها في السنوات الأخيرة ، مع 34 بطولة منذ عام 2004.





وهذا أكثر من بايرن ميونيخ (27) ، بورتو (21) وريال مدريد (20).





وقال بارتوميو الذي أكد أن 20 من هذه الألقاب كانت تحت رئاسته "نحن فائزون، ونرتقي إلى مستوى بعدنا علينا أن نواصل تجديد الفريق لمواصلة هذا التطور الطبيعي بمواهب من الداخل والخارج".





وأضاف رئيس برشلونة: "نحن متأكدون أن هذا سيكون جيلًا رابحًا" ، مشيرًا إلى أمثال أنسو فاتي وكارليس بيريز وآنسو فاتي وأبل رويز وأليكس كولادو".





وتابع: التحدي الثاني هو إكمال" Espai Barca" ، الذي يعمل النادي على إبرام صفقات لتمويل المشروع خلال السنوات القليلة المقبلة، لن نقطع أي زاوية لن نرهن رهننا ولن يتأثر نشاطنا المالي العادي بهذا المشروع ".





واختتم بارتوميو: "نادي برشلونة سوف يصدر فيلم وثائقي (100 * 100)، الذي يخص ليغا الـ 100 نقطة مع المدرب الراحل تيتو فيلانوفا موسم 2012/13".





ضربة قاضية لبرشلونة قبل مباراة الكلاسيكو





أصبح الإسباني جيراد بيكيه لاعب فريق برشلونة مهددًأ بالغياب عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بسبب تراكم البطاقات الصفراء.





ويواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض على ملعب "الكامب نو" يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري بقمة الجولة العاشرة من الليجا.





ويملك بيكيه في حوزته 4 بطاقات صفراء، وفي حالة حصوله اليوم أمام إشبيلية أي بطاقة صفراء أخرى سوف يغيب عن زيارة إيبار، وسيكون جاهزا للكلاسيكو، ولكن إذا حصل على البطاقة الصفراء الخامسة في إيبوروا سوف يغيب عن استقبال ريال مدريد.





ويواجه برشلونة ضيفه إشبيلية مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".





عقدة "ميسي" تشعل صراع برشلونة وإشبيلية





يخطط فريق إشبيلية للتخلص من عقدته أمام برشلونة عندما يلتقي الفريقان في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إشبيلية لم يفز أمام برشلونة في كامب نو منذ ديسمبر عام 2002، عندما انتصر بنتيجة (3-0).





وتزامنت هيمنة برشلونة مع عصر ليونيل ميسي الذي بدأت مواجهاته ضد إشبيلية في موسم 2004-2005، إذ أن البرغوث جعل النادي الأندلسي ضحيته المفضلة من خلال إحراز 36 هدفًا خلال 37 مباراة في كل البطولات.





والتقى الفريقان 33 مرة في الليجا منذ موقعة 2002، حيث أقيمت 16 مباراة في كامب نو وشهدت فوز برشلونة 14 مرة مقابل تعادلين.





وخسر إشبيلية في آخر 7 مباريات خاضها أمام برشلونة على ملعب كامب نو في كل البطولات، حيث أحرز البارسا خلالها 21 هدفًا واستقبل 8 أهداف فقط.





فالفيردي يجد بديل لأزمته قبل مواجهة أشبيلية





أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أنه يسعى خلال الفترة القادمة لايجاد حل لأزمة عدم وجود ظهير أيسر في الفريق، قبل مواجهة إشبيلية ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.





وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عدم وجود ظهير أيسر في الفريق أمر غير طبيعي، لكن سيميدو يمكنه اللعب في هذا المركز، أيضا هناك خيار موسى واجي، نأمل أن يعود جوردي ألبا إلينا قريبا".





وعن المشكلة التي تواجه الفريق في الخط الخلفي، بعد طرد لينجليت خلال المباراة الماضية، وإصابة أومتيتي أضاف فالفيردي: "إنه وقت نواجه فيه الإصابات والايقافات لذا توديبو سيكون خيارًا لنا".





فالفيردي تطرق إلى المباراة أمام الفريق الأندلسي قائلًا: " إشبيلية جيد للغاية خصوصًا خارج أرضه، إنه فريق يبدو جيدًا ويلعب بشكل جيد، ويتمتع بديناميكيات جيدة".





برشلونة يفكر في الاستغناء عن جريزمان و "ضرب عصفورين بحجر واحد"





أصبح مستقبل أنطوان غريزمان لاعب برشلونة الإسباني، مهدد بقوة في الفريق الكتالوني وربما تتخذ ادارة البلوجرانا قرار مفاجىء بعرض النجم الفرنسي للبيع بنهاية الموسم الحالي .





وكشف موقع "Le10Sport"، أن غريزمان، الذي انضم لبرشلونة قبل أشهر فقط، قد يرحل سريعا عن النادي، بسب توتر علاقته بالهداف التاريخي للفريق الكتالوني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وبحسب المصدر، فإن لم تتحسن علاقة غريزمان مع ميسي، فإن إدارة برشلونة ستنظر في إمكانية إدراج الدولي الفرنسي ضمن صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.





وأوضح الموقع الفرنسي أن إدارة "البارسا" تسعى لإرضاء نجمها ميسي، بعودة نيمار الذي سبق له الدفاع عن ألوان "البلوغرانا" بين العامين 2013 و2017، لاسيما وأن "البرغوث"، رفض من البداية فكرة التعاقد مع غريزمان بديلا للنجم البرازيلي.





بذكر أن غريزمان صاحب الـ28 عاماانتقل إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وخاض مع الفريق 7 مباريات حتى الآن، سجل خلالها ثلاثة أهداف.





نجم برشلونة مهدد بالإيقاف قبل مباراة الكلاسيكو





يأمل مدافع برشلونة جيرار بيكيه بلعب مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وأن يكون ليس فى حال إيقاف بسبب تراكم الإنذارات عليه خلال المباريات السابقه، مما يجعله يتمنى الحصول على إنذار اليوم فى لقاء برشلونة وإشبيليه بالدوري الإسباني من أجل الغياب عن المباراة القادمة ويكون جاهز وليس مهدد باللعب أمام ريال مدريد.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بيكيه لديه 4 إنذارات في الدوري،مما يجعله لاعب البارسا الوحيد المهدد بالإيقاف عن مباراة ريال مدريد لذلك يسعي اللاعب للحصول على إنذار اليوم للغياب عن لقاء برشلونة القادم أمام إيبار من أجل أن يكون نظيفاً قبل الكلاسيكو.





وأشارت الصحيفه إلى أنه إذا لم يحصل بيكيه على بطاقة صفراء اليوم أمام إشبيليه ، فاللاعب سيخوض المباراة المقبلة ضد إيبار في الجولة التاسعة تحت تهديد الغياب عن الكلاسيكو.





رئيس برشلونة يعلق على فشل ضم نيمار





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة والمدير التنفيذي سيقوم بتقييم إيرادات النادي للسنة المالية السابقة والكشف عن ميزانية السنة اللاحقة كما من المقرر في وقت لاحق أن تتم مناقشة الأسباب الرئيسية لفشل صفقة نيمار قبل نهاية الاجتماع بالإجابة على أسئلة الجماهير.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة حصل على حوالي 990 مليون يورو من إيرادات العام الماضي وأنه من المتوقع وصول حجم الإيرادات في العام القادم إلى 1047 مليون يورو وهو رقم قياسي عالمي في كرة القدم.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه بعد مناقشة القضايا الحاسمة الأخرى سوف يجيب بارتوميو على أسئلة الجماهير، حيث أنه من الواضح أن فشل صفقة نيمار ستكون من أهم المواضيع حينها.





واستمر مسلسل أزمة البرازيلي نيمار مع فريقه باريس سان جيرمان طوال الصيف الماضي كما أعلن النجم البرازيلي عن رغبته في العودة إلى برشلونة.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية نهاية الشهر الماضي أن باريس سان جيرمان يخطط لتجديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق وذلك بعد ارتباطه بالرحيل إلى برشلونة.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة النادي الباريسي بدأت أول خطوات تجديد نيمار دا سيلفا، حيث اجتمع ليوناردو مدير كرة القدم في باريس سان جيرمان بنيمار من أجل مناقشة العرض الجديد للنجم البرازيلي مع النادي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان متفائل بشأن مفاوضات تجديد عقد نيمار الذي سينتهي عقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو 2020، حيث أشاد ليوناردو باحتراف اللاعب أثناء المفاوضات التي حدثت بينهما حول هذا الشأن.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اسم نيمار ارتبط بالعودة مرة أخرى إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المفاوضات لم تؤتي بثمارها واستمر النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان.



