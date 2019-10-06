ملخص مباراة - الزمالك 1 × 1 اف سي مصر

نتزع فريق إف سي مصر، تعادلا ثمينا أمام نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري 2019-2020، ونجح إف سي مصر في الانضمام لقائمة الأندية الصاعدة حديثا للدوري وتعثر أمامها أبناء ميت عقبة.

ورغم فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين وقلة خبرة لاعبي إف سي مصر الصاعد حديثا لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم للدورى، إلا أنه نجح فى صناعة تاريخ جديد له بالتعادل مع الفارس الأبيض في أول مواجهة بينهما بالدوري.