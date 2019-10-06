حارس نادي مصر : التعادل مع الزمالك نقطة تحول وأطالب الإعلام بالهدوء





وقال توفيق في تصريحات إعلامية عقب المباراة : لعبنا من أجل الفوز على الزمالك، والحصول على أول ثلاث نقاط، وكاد عمر جبيشي أن يسجل هدف قاتل قبل نهاية الشوط الثاني.









وطالب حارس نادي مصر الإعلام بالهدوء على الفريق، حيث أشار أن البعض يشير إلى هبوط الفريق مبكراً للقسم الثاني، مشدداً على أن فريقه سيكون له شكل آخر في المباريات المقبلة، وسيلعب على الفوز من أجل التواجد في مركز متقدم بالموسم الحالي.

وتألق وليد توفيق في مباراة الزمالك، ونجح في الحفاظ على مرماه طوال أحداث الشوط الثاني، ليقود فريقة إلى نقطة ثمينه.





وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي، أمام فريق أف سي مصر، بهدف لكل منهما، بالجولة الـ 3 للدوري المصري الممتاز.





تقدم الأبيض فى الدقيقة 15 عبر المغربى أشرف بن شرقى، ونجح عمر حبشي نجم المباراة في إدراك هدف التعادل قبل ختام الشوط الأول.





وكاد البديل أحمد الشيخ أن يخطف هدف الفوز لنادي مصر في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، من إنفراد تصدى له ببراعه محمد عواد حارس الزمالك.





وقبل صافرة اللقاء كاد الزمالك أن يخطف هدف الفوز وسط تكتل دفاعي من جانب لاعبي إف سي مصر.





أعرب وليد توفيق حارس مرمى فريق إف سي مصر، عن سعادته بالحصول على نقطة التعادل أمام فريق الزمالك، بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز.