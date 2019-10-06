"الشرقية للدخان" تعلن تغيير موعد ومكان الجمعية العمومية

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، تغيير موعد ومكان الجمعية العمومية، والتى كانت من المزمع عقدها غدًا 7 أكتوبر بالمجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر قاعة كليوباتر إلي نادي الشركة يوم 16 أكتوبر في تمام الساعة الثانيه والنصف وذلك بناء على طلب السادة المساهمين وتيسيرا لهم لحضور الجمعية.





وكان من المقرر أن تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى”، غدًا، وذلك للنظر في مقترح توزيعات الأرباح عن العام المالي “2018-2019”.





وحققت الشركة أرباحًا بلغت 3.73 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019 بعد مراجعة مراقب الحسابات بتراجع قدره 11.96%، ويبلغ رأسمال الشركة 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.





وقامت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” في 15 أغسطس الماضي، برفع أسعار بعض من منتجاتها في السوق المحلية، بزيادة قيمتها جنيه واحد، وذلك وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 208 لسنة 2017.





والأصناف التى تم زيادة الأسعار عليها، هي سجائر مونديال بأنواعها، بزيادة قيمتها جنيه واحد؛ لترتفع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه.





وشملت الزيادة رفع أسعار سجائر بلاك ليبول بقيمة جنيه أيضًا من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.





وكشفت القوائم المالية المجمعة للشركة الشرقية، خلال العام المالي 2018/ 2019، انخفاض أرباحها بنسبة 11.1% على أساس سنوي، نتيجة 3 عوامل تصدَّرها الفوائد الدائنة، وخسائر فروق العملة.





وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أنها حققت أرباحًا بلغت 3.768 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.240 مليار جنيه قبل عام.



