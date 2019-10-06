أحمد موسى: "زي ما قدرنا نحرر الأرض عام 73 هنحررها من العدو الإخواني الإرهابي"

أجرى الإعلامي أحمد موسى، تصور لما كان قد يحدث من مفبركة وأكاذيب تطلقها قناة الجزيرة القطرية عن حرب أكتوبر 73 إذا كانت موجودة آنذاك، مؤكدًا أن القناة القطرية تنحاز للعدو الإسرائيلي بامتياز.





وعرض "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الأحد،: "عناوين وعواجل "الجزيرة" التي كانت ستقوم بها لإيذاء الشعب المصري والقوات المسلحة في حرب أكتوبر 73 مثل: "مصادر: مقتل عشرات الآلاف من جنود الجيش المصري حرقا بأنابيب النابالم خلال محاولتهم عبور القناة أو مصادر لـ الجزيرة: قوات شارون على مشارف العاصمة المصرية، أو الجيش الإسرائيلي: فرار أعداد كبير من ميليشيات" السادات "أمام قواتنا الباسلة في السويس والإسماعيلية.





وأضاف الإعلامي أن أبناء القوات المسلحة الأن هم امتداد لأبطال جيل أكتوبر العظيم ويقومون إيضا بتحرير الأرض المصرية من جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أنه الجيش المصري هو جيش العزة والنصر والكرامة.



