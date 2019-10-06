ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع إف سي مصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:08 م
Advertisements
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع إف سي مصر
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
تعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق إف سي مصر 1 - 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 - 2020.


سجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك بالدقيقة 15 من تسديدة زاحفة داخل منطقة الجزاء، بينما جاء هدف التعادل لفريق إف سي مصر عن طريق اللاعب عمر الحبشي بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، ويعتبر هذا الهدف الاول للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.


وإليكم ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ونادي مصر:
1- الأهلي .. 9 نقاط
2- الأهرام .. 7 نقاط
3- المقاولون العرب.. 7 نقاط
4- الزمالك .. 7 نقاط
5- الاتحاد السكندري .. 6 نقاط
6- الإسماعيلي .. 6 نقاط
7- المصري .. 4 نقاط
8- سموحة.. 4 نقاط
9- طنطا .. 4 نقاط
10- حرس الحدود.. 3 نقاط
11- مصر المقاصة.. 3 نقاط
12- الجونة.. 3 نقاط
13- الإنتاج الحربي.. 3 نقاط
14- طلائع الجيش.. نقطتين
15- نادي مصر.. نقطتين
16- وادي دجلة.. 1 نقطة
17- أسوان.. 1نقطة
18- إنبي .. 1 نقطة

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
15:00
0
مصر المقاصة
حرس الحدود
1
x
17:30
1
طنطا‏
طلائع الجيش
2
x
17:30
2
بيراميدز
الزمالك
1
x
20:00
1
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
0
x
16:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
3
x
21:00
0
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
1
x
15:00
1
كالياري
تورينو
0
x
18:00
0
نابولي
انتر ميلان
1
x
20:45
1
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
2
x
18:00
2
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
0
x
21:00
0
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
1
x
15:00
4
تشيلسي
آرسنال
1
x
15:00
0
بورنموث
مانشستر سيتي
0
x
15:00
2
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
1
x
17:30
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
0
x
18:30
0
ألميريا

DMCA.com Protection Status