ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع إف سي مصر

تعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق إف سي مصر 1 - 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 - 2020.









سجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك بالدقيقة 15 من تسديدة زاحفة داخل منطقة الجزاء، بينما جاء هدف التعادل لفريق إف سي مصر عن طريق اللاعب عمر الحبشي بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، ويعتبر هذا الهدف الاول للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.









وإليكم ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ونادي مصر:

1- الأهلي .. 9 نقاط

2- الأهرام .. 7 نقاط

3- المقاولون العرب.. 7 نقاط

4- الزمالك .. 7 نقاط

5- الاتحاد السكندري .. 6 نقاط

6- الإسماعيلي .. 6 نقاط

7- المصري .. 4 نقاط

8- سموحة.. 4 نقاط

9- طنطا .. 4 نقاط

10- حرس الحدود.. 3 نقاط

11- مصر المقاصة.. 3 نقاط

12- الجونة.. 3 نقاط

13- الإنتاج الحربي.. 3 نقاط

14- طلائع الجيش.. نقطتين

15- نادي مصر.. نقطتين

16- وادي دجلة.. 1 نقطة

17- أسوان.. 1نقطة

18- إنبي .. 1 نقطة



