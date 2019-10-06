عاجل.. صحة الغربية تكشف حقيقة مصرع شخص بسبب وجبة فسيخ فاسدة
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:09 م
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أيمن يحى
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نفى الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة فى الغربية، ما تردد عن مصرع شخص بسبب وجبة رنجة فاسدة فى إحدى المستشفيات الحكومية بطنطا.
وأضاف " الكيلانى " فى تصريح خاص ل الفجر، ان مستشفى المنشاوى العام بطنطا استقبلت ٤ حالات تسمم بسبب وجبة فسيخ فاسدة.
وأكد وكيل وزارة الصحة انة لا صحة لمصرع أحد الحالات مؤكدا ان جميع الحالات تخضع للعلاج وهناك تحسن فى حالتهم.
وكانت مستشفى المنشاوى العام بمدينة طنطا استقبلت اليوم الاحد ٤ حالات من أسرة واحدة مصابين بتسمم بسبب وجبة فسيخ فاسدة.
وأضاف " الكيلانى " فى تصريح خاص ل الفجر، ان مستشفى المنشاوى العام بطنطا استقبلت ٤ حالات تسمم بسبب وجبة فسيخ فاسدة.
وأكد وكيل وزارة الصحة انة لا صحة لمصرع أحد الحالات مؤكدا ان جميع الحالات تخضع للعلاج وهناك تحسن فى حالتهم.
وكانت مستشفى المنشاوى العام بمدينة طنطا استقبلت اليوم الاحد ٤ حالات من أسرة واحدة مصابين بتسمم بسبب وجبة فسيخ فاسدة.
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