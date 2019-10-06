لحاجة أسرته لعمله.. حبس طالب أشعل النيران بـ"فصله" في أسيوط

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بعد أن فشلت جميع محاولاته في الحصول على موافقة إدارة مدرسته الثانوية الصناعية بمدينة أبوتيج بأسيوط، بإتمام دراسته بالانتساب "منازل"، بسبب رغبته في التفرغ لعمله اليومي البسيط، الذي هو مصدر الرزق الوحيد لأسرته المعدومة، بعد وفاة والده، وتحمله مسؤولية أشقائه اسودت الدنيا أمام عينيه، ولم يجد "فرغلي" الطالب بالصف الأول الثانوي أمامه سبيلًا للانتقام من إدارة المدرسة سوى أن يشعل النيران في فصله (مرسم 6)، فقد أغلقوا أمامه أبواب رزقه، الذي من دونه لا يستطيع توفير مصروفات مدرسته أو الإنفاق على أسرته الفقيرة.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى المقدم بركات أحمد، رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج، بلاغًا من "م.ع. ع"، 56 سنة، مدير المدرسة الثانوية الصناعية، يفيد نشوب حريق داخل أحد فصول المدرسة (مرسم 6) بالطابق الرابع، تحرر عن الواقعة المحضر إداري قسم أبوتيج لسنة 2019 م.



من جانبه وجه اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب والشرق، وفرع بحث الجنوب، ومأمور القسم وضباط وحدة مباحث القسم بقيادة المقدم بركات أحمد، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل فصل [مرسم 6] الدور الرابع علوى تم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، والذي أسفر عن احتراق بعض محتويات الفصل من المقاعد المدرسية.



بسؤال مدير المدرسة المدعو "م.ع.ع"، 56 سنة، ومقيم شارع النيل بندر أبوتيج، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ولم يتهم أحد.



انتقل ضباط الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق وبالفحص تبين أن الحريق شب عمدًا نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بمحتويات منطقة بداية الحريق وفي هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب فور إيصال المصدر الحراري ليحدث الحريق بالحالة التي وجد عليها.



ونظرًا لما تشكله الواقعة من أهمية، تم تشكيل فريق بحث تحت أشراف اللواء أسعد الذكير، مساعد الوزير مدير الأمن، وبرئاسة العميد احمد الراوي رئيس مباحث المديرية بالاشتراك وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ضم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث القسم برئاسة المقدم بركات أحمد، وفرع بحث الجنوب بقيادة العقيد عمرو النعماني، رئيس الفرع، والعقيد أحمد حربي، وكيل الفرع، حيث تم وضع خطة من خلال السير في خطة البحث توصلت جهودها إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "فرغلي.ح.ع.ف" 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي بذات المدرسة ومقيم نزلة باقور ــ دائرة مركز أبوتيج.



عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط الطالب، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لوجود خلاف بينه وبين إدارة المدرسة لعدم موافقتهم على دراسته بالانتساب لرغبته في عدم الحضور للمدرسة للتفرغ للعمل، فعقد العزم وبيت النية على الانتقام منهم فقام بتاريخ الواقعة أثناء تواجد الطلاب بالطابور الصباحي بالدخول للغرفة محل الواقعة خلسة وتجميع عدد من المقاعد الخشبية [دسكات] وبعض الأوراق المتناثرة بداخلهم وإشعال النيران بهم باستخدام قداحة [ولاعة]..حتي تأكد من اشتعال النيران بهم ثم خرج من الغرفة وتوجه للفصل الدراسي الخاص به، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس الطالب "فرغلي.ح.ع.ف" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

