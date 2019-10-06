أحد أبطال حرب أكتوبر لـ الشباب: "حطو إيديكم في إيد الرئيس.. خليكم وراه"

قال العميد يسري عمار، الضابط المصري الذي أسر العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، إن هناك معلومات وردت لقائد الفرقة الثانية في ثالث أيام حرب أكتوبر، حول تجهيز إسرائيل لقوات عسكرية، لإعادة الجيش المصري لغرب القناة مرة أخرى، فقام قائد الفرقة الثانية بإعطاء أوامر لقائد اللواء 120 مشاة في هذا الوقت لتدمير هذه القوات، معقبًا: "دمرنا أكثر من 70 دبابة إسرائيلية في نصف ساعة".





وتابع الضابط المصري، الذي أسر العقيد عساف ياجوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "ما قمنا به ضد الجيش الإسرائيلي مجزرة، وفرحني بما حققناه من خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، وبعد ذلك شاهدت أحد الإسرائيليين على طريق الأسفلت المؤدي للعريش، فقمت بالانقضاض عليه رغم إصابتي، معقبًا: "هشمت دماغه بخزنة السلاح الآلي، وبعد ذلك نجحنا في أسر عدة أسرى اسرائيليين".



