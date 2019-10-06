الزمالك يتعثر في كمين إف سي مصر ويكتفي بالتعادل الإيجابي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الزمالك ونظيره إف سي مصر باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أونجم وأشرف بن شرقي وكريم بامبو في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب مبكرا في محاولة لتسجيل هدف التقدم واعتمد الفريق على التحضير من عمق الملعب عن طريق أونجم وبن شرقي وبامبو .

وتبدأ ملامح الخطورة للزمالك بعد كرة طولية يستقبلها أونجم على حدود المنطقة ويحولها عرضية خطيرة لكن دفاع نادي مصر يخرجها لركنية في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة .

بعدها يحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة لكن يشتتها الدفاع ثم يحاول أوباما التوغل داخل المنطقة ويتعرض للإعاقة من الدفاع وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة .

ويسفر الضغط الزملكاوي عن الهدف الأول عن طريق بن شرقي الهدف في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد كرة طولية من أوباما تضع اللاعب المغربي في مواجهة الحارس داخل المنطقة ليسددها قوية تسكن الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ورغم تقدم الزمالك إلا أن الضغط الأبيض لايزال مستمرا ويمرر النقاز عرضية من الجانب الأيمن يحولها أوباما برأسية من داخل المنطقة تمر بجوار القائم في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

ويحاول إف سي مصر الاعتماد على المرتدات ويحصل على ركنية من الجانب الأيمن ترسل عرضية تمر من عواد ويحولها لاعب نادي مصر برأسية تمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 26 من عمر المباراة .

ويعود الزمالك ليهدر فرصة محققة بعد كرة طولية داخل منطقة الجزاء يحاول عليها أونجم وسط إنفراد لاعبين من الزمالك أمام المرمى لكن الكرة تطول ويخرجها الدفاع قبل عرضية من أونجم إلى ركنية وتضيع معها فرصة خطيرة في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

وينطلق أونجم من الجانب الأيمن ويتعرض للإعاقة ليحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لكالوشا لاعب إف سي مصر وتمر الكرة عرضية من عبدالله جمعة يشتتها الحارس بقبضة يده ويسددها زيزو من خارج المنطقة لكنها تمر بدون خطورة .

وتستمر محاولات الزمالك برأسية من عمر السعيد داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ركنية وتنتهي ضربة مرمى لنادي مصر .

ويدفع نادي مصر بأولى تغييراته بنزول محمد جمال تريكة بدلا من أحمد الصعيدي لزيادة الكثافة العددية في منطقة الوسط الهجومي في الدقيقة 35 من عمر المباراة .

ويكثف نادي مصر من محاولاته في وسط الملعب بالتحضير بالكرة من العمق ولكن بدون أي خطورة على مرمى عواد قبل أن تظهر أول ملامح الخطورة في الدقيقة 39 من عمر المباراة عن طريق كرة عرضية من الجانب الأيمن تصل لمصطفى سلطان داخل المنطقة في مواجهة عواد ليسددها لاعب إف سي مصر أعلى العارضة في أول فرصة حقيقية للفريق .

وينشط نادي مصر ويحاول مبادلة الزمالك الهجمات ومن كرة مشتركة يحصل محمد عبدالسلام على بطاقة صفراء وركلة حرة لنادي مصر بوسط الملعب بعدها يحتسب الحكم دقيقتين كوقت بدل ضائع لم تشهد خطورة وسط محاولة للزمالك هجومية لكن عمر السعيد كان في موقف تسلل .

ومن كرة مرتدة عرضية من الجانب الأيسر ترتد بعرضية جديدة أرضية داخل المنطقة يقابلها عمر حبشي لاعب إف سي مصر في الشباك معلنا عن هدف التعادل ويطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول .

ومع بداية الشوط الثاني بدأ الزمالك مهاجما على أمل تعديل النتيجة مبكرا وانطلق بامبو داخل المنطقة من الجانب الأيسر يمررها عرضية ويحولها السعيد برأسية متقنة تحف بالقائم الأيسر لمرمى نادي مصر وتضيع فرصة محققة في الدقيقة 46 من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الزمالك بطول الملعب ويحاول عن طريق جمعة والنقاز من جانبي الملعب ولكن الدفاع المحكم لنادي مصر حال دون خطورة وتوقفت المباراة قليلا لعلاج أحمد عبدالموجود لاعب إف سي مصر بعد كرة مشتركة مع السعيد .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو بأولى تغييراته بنزول مصطفى محمد بدلا من كريم بامبو في الدقيقة 55 من عمر المباراة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الوقت المتبقي على أمل تعديل النتيجة .

ويحصل الفريق على ركنية على يسار مرمى نادي مصر، نفذها يوسف أوباما بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى رمية تماس .

ويتوغل السعيد في المنطقة من الجانب الأيسر ويرسلها عرضية يشتتها الدفاع لركنية ينفذها أونجم وبن شرقي تمر عرضية أرضية يسددها السعيد أمام المرمى ينقذها الحارس بصعوبة لركنية جديدة وتضيع معها فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 59 من عمر المباراة وتمر الركنية عرضية يلعبها الونش من مرة واحدة لكنها تعلو العارضة .

وتستمر المحاولات البيضاء ويتوغل زيزو في دفاعات إف سي مصر من الجانب الأيسر ويرسلها عرضية لكن يشتتعا أوكا مدافع نادي مصر من جديد ويحصل مصطفى محمد على الكرة على حدود المنطقة يسددها قوية لكنها تعلو العارضة .

وينطلق أونجم من الجانب الأيمن ويرسلها عرضية يشتتها الدفاع ويعتمد إف سي مصر على المرتدات وينطلق عمر حبشي في دفاع الزمالك ينقذها عواد بثبات .

ويحصل مصطفى محمد على كرة طولية داخل المنطقة ويرسلها عرضية يشتتها الدفاع من جديد ويدفع الجهاز الفني للزمالك بإمام عاشور بدلا محمد أونجم من في الدقيقة 66 من عمر المباراة لزيادة الفاعلية الهجومية .

ويزيد لاعبي الزمالك من التحضير على حدود المنطقة وسط كثافات عددية من دفاع نادي مصر ويرسل إمام عاشور كرة للنقاز يحولها عرضية من مرة واحدة لكنها تعلو العارضة .

ويزيد نادي مصر من دفاعه بنزول محمود شبانة بدلا من عمر حبشي في الدقيقة 70 في محاولة لتأمين الجانب الدفاعي للفريق في الوقت المتبقي من عمر المباراة .

ويعتمد نادي مصر على المرتدات عن طريق تريكة ويحصل السعيد على بطاقة صفراء بعد التدخل في وسط الملعب مع أحد لاعبي إف سي مصر .

ويستمر الحصار الزملكاوي للاعبي إف سي مصر في وسط ملعبهم ويدفع الجهاز الفني بحازم إمام بدلا من أشرف بن شرقي في الدقيقة 78 من عمر المباراة كآخر الأوراق الفنية في المباراة .

ويمر النقاز يرسلها لإمام الذي حولها للقادم من الخلف لكن الكرة تفقد خطورتها بين لاعبي الزمالك ويستميت فريق إف سي مصر في الدفاع وتستمر محاولات الزمالك ويحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر عرضية لكنها بدون خطورة على المرمى في الدقيقة 85 من عمر المباراة .

ويتوغل عبدالله جمعة من الجانب الأيسر ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة وبطاقة صفراء للاعب إف سي مصر تمر عرضية وتصل في النهاية لإمام عاشور لكن الكرة تضيع وسط غابة من سيقان لاعبي مصر في الدقيقة 88 من عمر المباراة .

ويلجأ لاعبي إف سي مصر للسقوط على أرض الملعب لإهدار الوقت ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع ويسدد عبدالله جمعة كرة من على حدود المنطقة وتخرج لركنية بعد ارتطامها بأحد مدافعي نادي مصر تمر بدون خطورة على المرمى .

ويسدد إمام عاشور كرة من خارج المنطقة يتصدى لها الحارس ويرد نادي مصر بكرة مرتدة خطيرة يسددها أحمد الشيخ يتصدى لها عواد بثبات ويحاول الزمالك جاهدا في اللحظات الأخيرة ويحصل على ركنية تمر لعاشور ثم تصل عرضيةمن حازم إمام ثم تصل لزيزو يحاول تسديدها ويتصدى لها الدفاع وتضيع معها فرصة محققة بعدها يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .