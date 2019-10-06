هكذا هنأ نجوم الفن المصريين بانتصارات 6 أكتوبر المجيدة

تحتفل مصر اليوم بالذكرى ال46 لحرب 6 أكتوبر وماحققه جنودنا البواسل من انتصارات وانجازات لاسترداد وطننا الحبيب.





وحرص عدد كبير من نجوم الفن على كتابة كلمات من القلب لتهنئة الشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.





وفي هذا التقرير يستعرض لكم الفجر الفني أبرز النجوم الذين هنأوا محبيهم بذكرى أكتوبر.





أحمد حلمي





وحرص الفنان أحمد حلمي، على تهنئة الشعب المصري في ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.





ونشر أحمد حلمي صورة لأحد الجنود البواسل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وأرفقها بكلمات من القلب قائلًا: في حرب اكتوبر شرُفنا بالنصر، فيارب النصر لمصر دوما ودائما وأبدا.





وأضاف: تعظيم سلام لجيش بلدي القوي العظيم الذي حرر الارض ولرجاله البواسل الذين حاربوا فانتصرنا واستشهدوا فعشنا، وتحية لكل مصري يعشق هذا الوطن ويسعى لبناءه.





واختتم: اليوم نَسود بوادينا ونُعيد محاسنَ ماضينا ويشيدُ العزّ بأَيدينا وطنٌ نَفديه ويَفدينا -أحمد شوقي.





صابرين





نشرت الفنانة صابرين صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة " تويتر" مكتوب عليها "كل عام ومصر في خير وأمن وأمان، 46 عام نصر أكتوبر".





محمد ممدوح





وهنأ الفنان محمد ممدوح محبيه عبر إنستجرام قائلًا : "كل سنة واحنا طيبين وراسنا مرفوعة بسبب اليوم ده، ذكرى نصر أكتوبر العظيم 1973".





عمرو دياب





نشر الفنان عمرو دياب صورة لعلم مصر عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر" وقال: "‏كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة ذكرى نصر ‎حرب أكتوبر المجيدة".





أكرم حسني





نشر الفنان أكرم حسني تهنئة عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر" وقال: "هيفضل دايماً يوم ٦ أكتوبر هو يوم العزة والكرامة، يوم أكبر نصر في تاريخ مصر.. ربنا يرحم كل رجالتنا اللي ماتوا عشان أرضنا ترجع لينا.. كل سنة وإنتم طيبين".





محمد إمام





ونشر الفنان محمد إمام صورة تجمع الجندي المصري بعلم الوطن الحبيب وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلق قائلًا: "كل عام والشعب المصري وبلدنا العظيم بخير.. بمناسبة نصر أكتوبر المجيد".





مينا عطا





فيما علق المطرب مينا عطا عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر"، بكلمات من القلب بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر المجيدة.





وعلق قائلًا: ‏"ذكرى حرب اكتوبر ال ٤٦تعظيم سلام لجيش بلدى الابطال اللى حرر ارضنا الغالية علينا

كل عام و احنا فى سلام و امان و ربنا يحفظ مصرنا دايماً يارب".





أحمد جمال





وشارك الفنان أحمد جمال محبيه في هذه المناسبة بصورة مكتوب عليها "وان عدتم عدنا".





راندا البحيري





ونشرت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، صورة لعلم مصر وعلقت عليه قائلة "تحيا مصر وطني حبيبي الوطن الأكبر".





أحمد السقا





فيما حرص الفنان أحمد السقا على كتابة كلمات حماسية قلبية عبر إنستجرام قائلًا: "الله يا مصرُ ترعى سَمَاكِ وفِي ساحةِ الحقِ يعلو نداكِ ومادام جيشُكِ يحمى حِمَاكِ ستمضي إلى النصرِِ دوماً خطاكِ".





هايدي موسى





وشاركت نجمة ستار أكاديمي الفنانة هايدي موسى فيديو لها وهي تغني لمصر عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر" وقالت: "‏نعيش ل مصر و نموت ل مصر".





وأضافت: "كل سنه وانتم طيبين بمناسبة ذكرى ٦ اكتوبر".



