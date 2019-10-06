"الدفاع العراقية" تقرر إعادة أكثر من 100 ألف جندي مفصول للخدمة
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:56 م
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وكالات
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صرحت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأحد، أنها قررت إعادة عشرات الآلاف من الجنود المفصولين إلى الخدمة.
وأوضح العميد يحيى رسول، المتحدث باسم العمليات المشتركة، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن "الوزارة كانت فصلت 108 آلاف جندي من الخدمة، إثر تركهم الخدمة في أعقاب اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لشمالي البلاد عام 2014".
وأضاف العميد، أن "الوزارة قررت إعادة المفصولين إلى الخدمة بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، حسب وكالة الأناضول التركية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل للعاطلين عن العمل، لتهدئة أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ أيام.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.
وأضافت المصادر، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".
جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.
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