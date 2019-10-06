"الدفاع العراقية" تقرر إعادة أكثر من 100 ألف جندي مفصول للخدمة





صرحت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأحد، أنها قررت إعادة عشرات الآلاف من الجنود المفصولين إلى الخدمة.





وأوضح العميد يحيى رسول، المتحدث باسم العمليات المشتركة، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن "الوزارة كانت فصلت 108 آلاف جندي من الخدمة، إثر تركهم الخدمة في أعقاب اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لشمالي البلاد عام 2014".





وأضاف العميد، أن "الوزارة قررت إعادة المفصولين إلى الخدمة بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، حسب وكالة الأناضول التركية.





وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل للعاطلين عن العمل، لتهدئة أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ أيام.



