خاص.. اتحاد الكرة فى أزمة "مؤجلات" بسبب الإسماعيلي والاتحاد السكندري

رغم إعلان جدول الدوري المصري من قبل حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات، والذى أعلن عن جدول مواعيد مباريات الدورى للدور الأول بشكل كامل وبدون تأجيلات، يبدو أن الدوري المصري سيشهد تاجيلات خلال الشهر الجاري وشهر نوفمبر المقبل.





أسفرت قرعة البطولة العربية عن مواجهة نادى الإسماعيلي لنادى الجزيرة الإماراتى، وأعلن نادي الجزيرة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، عن موعد المباراتان أمام الدراويش.



