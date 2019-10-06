خاص.. اتحاد الكرة فى أزمة "مؤجلات" بسبب الإسماعيلي والاتحاد السكندري
رغم إعلان جدول الدوري المصري من قبل حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات، والذى أعلن عن جدول مواعيد مباريات الدورى للدور الأول بشكل كامل وبدون تأجيلات، يبدو أن الدوري المصري سيشهد تاجيلات خلال الشهر الجاري وشهر نوفمبر المقبل.
أسفرت قرعة البطولة العربية عن مواجهة نادى الإسماعيلي لنادى الجزيرة الإماراتى، وأعلن نادي الجزيرة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، عن موعد المباراتان أمام الدراويش.
وكتب النادى الإماراتى :"اتفق الناديان الشقيقان على إقامة مباراة الذهاب يوم الاربعاء 23 اكتوبر في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت ابوظبي".
وفى حال إقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والجزيرة يوم 23 أكتوبر الجاري ستكون لجنة المسابقات أمام ازمة بسبب إعلانها عن مباراة بين الإسماعيلي ونادى طنطا يوم 24 أكتوبر على ملعب الإسماعيلية.
وأيضاً ستشهد مباراة الإياب أزمة أخري ستكون لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي مطالبة بتاجيل لقاء الإسماعيلي ومصر المقاصة بالدوري يوم 24 نوفمبر وأيضاً مباراة أمام أف سي مصر المقرر لها يوم 29 نوفمبر، مما يعنى أن لجنة المسابقات ستفكر في حل تلك الأزمة.
بينما الاتحاد السكندري والمشارك بالبطولة العربيه سيخوض مباراة الذهاب أمام المحرق البجريني يوم 3 نوفمبر في الاسكندرية، والعودة يوم 26 نوفمبر في البحرين، ويبدو أنها فرصة مناسبة لزعيم الثغر حيث التوقف الدولي في نوفمبر سيسمح له بخوض لقاء الذهاب أما العودة فستكون أزمة خاصة وأنها في البحرين ويرتبط الاتحاد بمواجهتين مع طنطا والمقاصة يومي 23 و30 وقد تظهر أزمة بسبب لقاء العودة لو لم يوفر الاتحاد السكندرى طيران خاص .