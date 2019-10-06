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بث مباشر برشلونة اليوم: Tube Live مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية يوتيوب يلا شوت Yalla Shoot كورة لايف

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:04 م
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بث مباشر برشلونة اليوم: Tube Live مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية يوتيوب يلا شوت Yalla Shoot كورة لايف
مشاهدة مباراة برشلونة
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KOORA STAR يستضيف ملعب كامب نو مباراة قوية اليوم تجنع بين صاحب الأرض برشلونة ونظيره إشبيليه فى إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسبانى، تحت قيادة الحكم ماتيو لاهوز، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم والليجا بشكل خاص بسبب إثارتها وقوتها، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.
KOORA Online موعد مباراة برشلونة وإشبيليه بالدوري الإسباني
يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وإشبيليه فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.
YALLA SHOOT القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيليه بالدوري الإسباني
يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وإشبيليه فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3، الناقل الحصري لمباريات الدوريات الأوروبية.
وسيدخل البارسا وهو غائب عنه المدافع الفرنسي لينجليت بسبب الإيقاف وأيضاً المدافع الفرنسي الأخر صامويل اومتيتي بسبب الإصابة، وسيقوم فالفيردي المدير الفنى لبرشلونة، بإختيار توديبو لتعويض غياب المدافع الفرنسي لينجليت .
ويدخل الفريقين المباراة وفى رصيدهما 13 نقطة من 7 مباريات خاضوها في الليجا الإسبانية، ويسعي برشلونة للفوز للإقتراب من المتصدر ريال مدريد الذى يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة بعد فوزه امس على غرناطة برباعيه مقابل هدفين.


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