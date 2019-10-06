كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط ماتش الزمالك NQW

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر YALLA SHOOT LIVE اليوم الأحد الموافق 6-10-2019 بث مباشر عبر رابط KORA LIVE، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره اف سي مصر، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز بالتقاسم مع الأهلي وبيراميدز بعد حصوله على ٦ نقاط، حيث يتفوق الأحمر بفارق الأهداف بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة. KORA ON LINE

بث مباشر مباراة الزمالك واف سي مصر شاهد عبر رابط الأسطورة لايف live :

من المقرر أن تقام المباراة القوية بين الفارس الأبيض والنادي الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة، اليوم الأحد الموافق ٦ أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة عاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية، وذلك على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس.

شاهد مباراة الزمالك واف سي مصر بجودة عبر رابط يلا شوت yalla shoot :

وسوف تنقل أحداث مباراة الزمالك وإف سي مصر على قناتي تايم سبورت time ، بالإضافة إلى اذاعتي الشباب والرياضة وأون سبورت اف ام ، كما يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط للبث المباشر لهذه المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع.

مبارة الزمالك واف سي مصر شاهد عبر رابط بي إن ماتش bein match :

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي: حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، خط الوسط : أحمد سيد زيزو ، فرجاني ساسي، شيكابالا، أشرف بن شرقي، خط الهجوم : خالد بوطيب، مصطفى محمد KORA LIVE HD