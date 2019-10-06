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أحمد موسى: "ربنا يضيق عليكم القبور يا بتوع الجزيرة"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:04 م
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أحمد موسى: ربنا يضيق عليكم القبور يا بتوع الجزيرة
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة منزعجة من احتفال الشعب المصري بنصر أكتوبر، وأضاف ساخرًا: "كل برامجهم شغالة عليا ودي حاجة بتسعدني، هو مفيش غير أحمد موسى، واضح أن أنا واجعكم أوي، وأنا النهاردة هـمسح بالجزيرة والعاملين بها البلاط".

وأعرب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد عن استيائه من موقف الجزيرة القطرية تجاه انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن ما تفعله "عار" عليها وعلى أمير قطر تميم بن حمد.

وعرض الإعلامي أحد المنشورات للقناة القطرية، والتي تقول أنه حدث في مثل هذا اليوم أن الجيوش العربية حررت شريط ضيق على الضفة الشرقية لقناة السويس من أراضي سيناء وجزء من الجولان بعد احتلالهما عام 1967، معلقًا: "ربنا يضيق عليكم القبور يا بتوع الجزيرة.. ياللى ما تعرفش أن مصر حررت كل أراضيها".

وتابع الإعلامي: "الجزيرة حزينة من احتفالات المصريين بذكرى أكتوبر، وتقول الجيوش العربية بصيغة الجمع وليس الجيش المصري"، لافتًا إلى أن 5 فرق مصرية حررت الأرض شرق القناة.

وواصل هجومه على القناة المعادية للدولة المصرية قائلًا: "بتوع الجزيرة كافرة، يلحق بيكم العار ما تذكرته عن حرب أكتوبر"، معقبًا متهكمًا: " أنتم أخدته قياسات الشريط ومساحته كام!"

ووجه رسالة لاذعة لأمير قطر تميم بن حمد حيث قال: "أرضك محتله يا تميم.. أنت حوليك احتلال إيراني تركي أمريكي في بلدك عكس مصر".
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