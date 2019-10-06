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الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر (1-1) عبر on sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك متعدد ON hd

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:59 م
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الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر (1-1) عبر on sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك متعدد ON hd
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الفجر الرياضي
 
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كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد فريق اف سي مصر الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في المباراة التي ستقام اليوم الأحد 6 أكتوبر على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز GOAL KOORA، وسيكون بهذا اللقاء المثير من المتعة لعشاق كرة القدم بسبب طموح الناديين في الدوري العام هذا الموسم YALA KOORA.


يلا لايف شاهد المباراة كاملة بين فريق الزمالك وفريق اف سي مصر بدون تقطيع عبر اليوتيوب والبث الحي المباشر الأسطورة ALASTORA، ويغيب الكثير من اللاعبين الأساسيين عن نادي الزمالك خلال تلك المواجهة بسبب الإيقاف والاصابات التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة لضغط المباريات في الدوري ودوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE.


كورة أونلاين وخاض نادي اف سي مصر مباراتين حتى الآن في بطولة الدوري الممتاز حيث تعادل في مواجهة وخسر الآخرى ويسعى الفريق لتحقيق انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم من أجل البقاء مع الكبار في الدوري الممتاز وعدم الهبوط مرة أخرى إلى دوي الدرجة الثانية KOORA LIVE، بينما حقق الزمالك انتصارين على فريقي الاتحاد السكندري ومصر المقاصة بنفس النتيجة هدف نظيف COOL KOORA.


يلا شوت بلس وتذاع جميع مباريات الدوري المصري عبر قناتي تايم سبورت واون سبورت عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستقام المباراة اليوم الأحد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة BEIN MATSH، ويبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة قبل اللقاء بفترة تجعل المشاهدين يستمتعوا بأجواء الدوري المصري YALA SHOOOT PLUS.

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