اسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:54 م
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الفجر الاقتصادي
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فى أول تعاملات الأسبوع شهدت اسعار الدولار استقرار نسبي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد مع اغلاق البنوك بمناسبة الاحتفال بأعياد الانتصار فى حرب 6 أكتوبر 1973، ليسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 16.24جنيه للشراء مقابل 16.34 جنيه للبيع لتصبح اسعار الدولار كالتالي:
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك الاسكندرية حيث سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.26جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.
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