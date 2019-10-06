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KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر BARCA NOW يلا شوت PLUS MATCH رابط ماتش البرسا NOW

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:55 م
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KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر BARCA NOW يلا شوت PLUS MATCH رابط ماتش البرسا NOW
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عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "الكامب نو"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد إشبيلية، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق رؤوف خليف، في المباراة التي يديرها تحكيميًا أنطونيو لاهوز.
ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد إشبيلية، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.
كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة برشلونة ضد إشبيلية في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش Barcelona vs Sevilla.
كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في مواصلة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل الميرنجي صدارة الليجا الإسبانية برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات دون تلقي أي خسارة في البطولة Barcelona vs Sevilla.
كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية، ويعول إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على الثلاثي الهجومي الناري المتمثل في الفرنسي عثمان ديمبلي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجواياني لويس سواريز Barcelona vs Sevilla.
الأسطورة livehd7 لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Barcelona، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، متفوقًا على إشبيلية صاحب المركز السادس بفارق الأهداف.
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية Barcelona، حيث أنتهت أخر مباراة جمعت بين برشلونة ضد إشبيلية، بتفوق النادي الكتالوني بنتيجة 2-4، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن بطولة الدوري الإسباني للموسم الماضي Barcelona ONLINE.


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